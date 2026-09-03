Valeria Echeverri: “Nosotros no apuntamos a la intervención de la Municipalidad de Sauce Viejo”

Por Santotomealdía



El conflicto institucional entre el Concejo de Sauce Viejo y el Ejecutivo de Mario Papaleo sumó esta semana un capítulo de especial relevancia en la Legislatura provincial. Tras presentar ante la Comisión de Gobiernos Locales el expediente con los reclamos que viene realizando el cuerpo, Valeria Echeverri reveló este jueves en Nova al Día que durante la reunión algunos diputados llegaron a mencionar la posibilidad de una intervención.

La presidenta del Concejo aclaró inmediatamente que esa alternativa no fue solicitada por los ediles ni constituye el objetivo de la presentación. “Nosotros no apuntamos a la intervención de la Municipalidad de Sauce Viejo”, afirmó, y explicó que ahora serán los legisladores quienes deberán analizar la documentación y evaluar qué acciones o recomendaciones consideran pertinentes.

Echeverri calificó la reunión como “por demás de positiva” y destacó la apertura de los integrantes de la Comisión para escuchar los planteos. Según relató, existe el compromiso de trabajar sobre el expediente para posteriormente “emitir algún dictamen o alguna sugerencia al Concejo de Sauce Viejo”.

Consultada sobre qué herramientas podrían utilizar los diputados, mencionó inicialmente la posibilidad de generar “algún acercamiento o algunas instancias de diálogo” con el gobierno local. Al referirse luego a escenarios más complejos explicó que la intervención de un gobierno municipal corresponde a la Cámara de Diputados.

Concejales de Sauce Viejo junto a legisladores provinciales, en la reunión de este miércoles.

Ante la pregunta concreta de si esa palabra había surgido durante el encuentro, confirmó: “Sí, algunos diputados lo han mencionado”. Sin embargo, evitó anticipar cualquier decisión: “Si ellos consideran, luego del análisis del material que nosotros trajimos, que hay algunas otras acciones para realizar hacia adelante, será una pregunta para ellos también”.

La presidenta del cuerpo insistió en que la intención de los concejales es otra: “Nosotros queremos diálogo y que el Concejo cuente con las herramientas necesarias para funcionar”. Entre los problemas expuestos ante Diputados mencionó la falta de respuestas a pedidos de informes, dificultades de acceso a información, problemas presupuestarios, demoras en las dietas y situaciones que considera de presión sobre el Legislativo.

Así, la intervención no constituye por el momento un pedido del Concejo ni una decisión anunciada por Diputados. La novedad es que la alternativa apareció en la conversación con algunos legisladores, mientras la Comisión quedó con el expediente para analizar la situación institucional planteada por los ediles.