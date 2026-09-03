Boca le ganó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez Sarsfield por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero colombiano Álvaro Montero fue la gran figura del Xeneize al contener dos remates en la serie y, además, evitar lo que pudo haber sido el triunfo del Fortín sobre el cierre del partido.

Vélez tuvo la oportunidad más clara para quedarse con la clasificación en el último minuto del encuentro. Tras un rápido contragolpe, Simón Escobar fue derribado dentro del área por Montero, quien había salido desesperadamente de su arco. El árbitro Sebastián Zunino sancionó penal y Dilan Godoy se hizo cargo de la ejecución, pero su remate pegó en el palo derecho del arquero colombiano.

El partido terminó sin goles y la clasificación debió definirse desde los doce pasos. Allí, Montero volvió a ser determinante: le atajó los remates a Elías Gómez y Thiago Silvero, primero y quinto ejecutante de Vélez.

Para Boca convirtieron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios, mientras que Enner Valencia falló su ejecución, contenida por Tomás Marchiori. En Vélez marcaron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro, pero las dos atajadas de Montero terminaron inclinando la serie a favor del conjunto de la Ribera.

Con el triunfo, Boca avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Racing, que previamente había eliminado a Belgrano.

La noche también dejó una preocupación para el Xeneize. Sobre el cierre del encuentro, Leandro Paredes debió abandonar la cancha por una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda y fue reemplazado por Palacios. El mediocampista se sumó a la baja de Milton Delgado, quien había sufrido un desgarro muscular durante la práctica del martes y quedó afuera de la lista de convocados.

Antes de que comenzara la definición, el partido tuvo además un momento especial. A los 10 minutos del primer tiempo, Zunino detuvo el juego para que el público presente en el Kempes realizara una ovación a Lionel Messi, luego de que el capitán anunciara su retiro de la Selección Argentina. La iniciativa forma parte del homenaje dispuesto por la AFA para todas las categorías y ramas del fútbol argentino.