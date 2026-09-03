¿Ordenar o recaudar?: crecen los cuestionamientos al SEOM en la ciudad de Santa Fe

Por Santotomealdía



La polémica por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) continúa extendiéndose en la ciudad de Santa Fe. A los reclamos que durante los últimos meses protagonizaron vecinos de Candioti Sur y el Puerto se sumó ahora Barrio Sur, donde residentes comenzaron a reunir firmas para pedir modificaciones en la implementación del estacionamiento medido.

Aunque las situaciones no son idénticas, los planteos abren un interrogante común sobre la política implementada por la Municipalidad: ¿puede aplicarse el mismo esquema de estacionamiento medido en sectores de la ciudad que tienen dinámicas residenciales, comerciales y administrativas diferentes? Mientras los reclamos se multiplican, vecinos de Candioti Sur todavía aguardan una definición sobre el pedido presentado meses atrás.

El nuevo planteo surgió entre vecinos de calle Entre Ríos y cuenta con el acompañamiento de la Vecinal de Barrio Sur. El sector cuestionado está comprendido entre General López, 27 de Febrero, Entre Ríos y Urquiza, una zona atravesada por la actividad de organismos públicos, judiciales, educativos y administrativos.

La presidenta de la Vecinal de Barrio Sur, Laura D’Andrea, explicó que el problema tiene una característica particular: la mayor presión sobre el estacionamiento se registra durante la mañana, coincidiendo con la llegada de trabajadores y personas que concurren a realizar trámites.

“La situación acá se plantea puntualmente en el horario pico de la mañana, que es cuando los trabajadores y la gente vienen a hacer gestiones en todo lo que es Casa de Gobierno, Tribunales y demás”, explicó, en medios capitalinos.

Según D’Andrea, esa demanda se mantiene aproximadamente hasta las 14 o 15. Luego, la dinámica cambia considerablemente. “Si vos venís en el horario de la tarde, es toda una zona desocupada”, señaló.

Los residentes también plantearon cuestionamientos por la aplicación de multas y comenzaron a reunir firmas para canalizar el reclamo formalmente a través de la vecinal.

Candioti Sur, un reclamo todavía sin definición

La situación adquiere otra dimensión porque Barrio Sur no es un caso aislado. Uno de los antecedentes más visibles se encuentra en Candioti Sur, donde los vecinos llevan meses reclamando modificaciones al sistema.

Como informó Santotomealdía el 10 de agosto, la Vecinal Candioti Sur había presentado el 30 de junio más de 200 firmas ante el Municipio, reclamando que los frentistas fueran exceptuados del pago o que se estableciera un tratamiento particular para quienes viven dentro del área alcanzada por el SEOM.

Ante la falta de una respuesta formal, los vecinos llevaron posteriormente la protesta a las calles con carteles que expresaban, entre otras consignas: “Poletti: el SEOM no ordena, solo recauda”.

El argumento central de aquel planteo era que Candioti Sur mantiene un fuerte perfil residencial y que muchos vecinos sin cochera deben pagar para estacionar sus vehículos cerca de sus propias viviendas.

Ahora, la falta de una definición sobre ese reclamo tuvo incluso incidencia en Barrio Sur. D’Andrea explicó que los residentes de su sector esperaron conocer cuál sería la respuesta al planteo de Candioti Sur antes de avanzar con su propia presentación.

“La expectativa de ellos era ver el desenlace que se había tenido con relación a Candioti Sur, que todavía no tuvo definición”, sostuvo.

El Puerto también cuestionó el sistema

Otro antecedente se produjo en el Puerto de Santa Fe, donde vecinos reunieron más de 140 firmas y llevaron sus reclamos ante la Municipalidad, el Concejo y el Ente Portuario.

En ese caso, los cuestionamientos estuvieron relacionados con la ubicación de las dársenas, la circulación, los costos y la aplicación del estacionamiento medido en función de las características específicas del sector. Durante agosto, residentes del Dique II también colocaron carteles y pancartas para expresar su rechazo.

De esta manera, los conflictos muestran características diferentes según cada zona, pero confluyen en un mismo planteo: la necesidad de que el Municipio contemple las particularidades de cada barrio al momento de definir cómo se aplica el estacionamiento medido.

Un sistema bajo cuestionamiento

El SEOM funciona de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, mientras que los sábados y días no laborables lo hace de 8 a 13. Los domingos y feriados no se encuentra activo.

La sucesión de reclamos abre ahora una discusión que excede el costo individual de estacionar. Candioti Sur pone sobre la mesa la situación de los frentistas; el Puerto cuestiona las características de las dársenas, la circulación y los costos; y Barrio Sur advierte sobre una demanda concentrada en determinadas horas por la presencia de organismos públicos.

Frente a esas diferencias, la respuesta que adopte el Municipio ante los planteos pendientes será clave para determinar si el SEOM mantiene un esquema uniforme o incorpora modificaciones según las características de cada sector.