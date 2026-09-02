La AFA homenajeará a Messi con un minuto de aplausos en el minuto 10 de todos los partidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso realizar un homenaje a Lionel Messi en todos los partidos que se disputen este fin de semana, en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina. La medida establece que los encuentros deberán detenerse en el minuto 10 del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en honor al capitán argentino.

La decisión fue comunicada a través del Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva de la AFA el 2 de septiembre de 2026.

El tributo alcanzará a todas las categorías y disciplinas regidas por la Asociación, tanto en sus ramas masculinas como femeninas. La medida incluye el fútbol de once, el futsal y el fútbol playa, por lo que ningún torneo organizado bajo la órbita de la AFA quedará afuera del reconocimiento.

De acuerdo con la resolución, los árbitros deberán detener los partidos cuando el reloj marque los 10 minutos de la primera etapa para dar lugar al minuto de aplausos. El homenaje estará dedicado a la trayectoria del “10”, quien defendió la camiseta de la Selección durante 21 años y es capitán del equipo nacional desde 2011.

Además, la AFA estableció que los estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar, antes del comienzo de cada encuentro, un video institucional preparado por la propia Asociación para despedir al delantero del Inter Miami.

El reconocimiento se realizará apenas dos días después de que Messi confirmara su retiro de la Selección Argentina. El anuncio fue realizado el lunes 31 de agosto al mediodía y puso fin a una etapa que comenzó en 2005 y que lo convirtió en el futbolista con más partidos y goles en la historia del seleccionado.

Messi se despidió del equipo nacional con 207 partidos y 125 goles, ambos récords absolutos. Además, durante su trayectoria conquistó las Copas América de 2021 y 2024 y consiguió el título más esperado por el fútbol argentino: el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, las distintas categorías del fútbol argentino se sumarán este fin de semana a la despedida del máximo referente de la Selección, con un homenaje que tendrá al número 10 como protagonista en el minuto 10 de cada partido.