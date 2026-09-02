Caputo respondió a la UIA y acusó a los industriales de vender productos más caros y de menor calidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió este miércoles a las duras críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y cuestionó a sectores de la industria nacional al sostener que los consumidores argentinos pagan productos de menor calidad a precios considerablemente superiores.

“Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto”, afirmó Caputo durante una exposición organizada por la Fundación Libertad y Progreso. Y agregó: “Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”.

Las declaraciones llegaron después de que el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cuestionara con dureza al Gobierno por la situación de la actividad manufacturera. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, había expresado el dirigente industrial, quien también apuntó directamente contra Caputo.

Sin nombrar a Moretti, el ministro calificó sus declaraciones como poco “decorosas” y señaló que comprende las dificultades que generan las transformaciones económicas. “Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”, sostuvo.

Una “economía en dos velocidades”

Durante su exposición, Caputo también defendió que distintos sectores de la economía avancen a ritmos diferentes y afirmó que “el crecimiento va a venir por las exportaciones”.

Según explicó, existían actividades con importantes ventajas comparativas que estaban relegadas. “A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, manifestó.

Para graficar su postura recurrió a una comparación futbolística: “Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”.

Caputo sostuvo que “no está mal” que existan sectores que crezcan a distintas velocidades, y cuestionó que esa situación sea interpretada necesariamente de manera negativa.

Finalmente, el ministro anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para concesionar 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.