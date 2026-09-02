El Concejo pidió un informe integral sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal aprobó este martes, sobre tablas, un pedido para que el Ejecutivo presente un informe integral sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal, que incluya datos actualizados sobre las cámaras de videovigilancia, el personal disponible, la organización de los turnos, los recursos tecnológicos y la modalidad operativa del servicio.

La iniciativa, presentada por los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell, busca conocer especialmente cuántas cámaras tiene actualmente el Municipio, cuántas están efectivamente operativas y cuántas permanecen fuera de servicio. También solicita precisar la cantidad de operadores asignados a cada turno y confirmar si el monitoreo funciona durante las 24 horas, los 365 días del año.

Uno de los puntos que motivan el pedido está relacionado con la relación entre la cantidad de dispositivos y los recursos humanos disponibles. En los fundamentos se menciona que, según información que trascendió, el Centro contaría con aproximadamente 120 cámaras y apenas dos personas por turno.

Los autores aclaran que se trata de información que debe ser confirmada y sostienen que, de ser así, la dotación podría resultar insuficiente para garantizar un monitoreo efectivo y permanente de todo el sistema.

Cámaras, personal y almacenamiento

El pedido aprobado requiere además conocer la capacidad de almacenamiento de las imágenes y durante cuánto tiempo permanecen disponibles, así como las funciones específicas de los operadores, el organigrama vigente y la autoridad responsable de coordinar y supervisar el Centro.

En materia de recursos humanos, se solicita informar cuántas personas trabajan actualmente en el área y bajo qué modalidad, discriminando entre planta permanente, contratados, personal transitorio, becarios, pasantes u otras formas de vinculación laboral.

Qué ocurrió con las incorporaciones de personal

Otro capítulo del proyecto apunta a conocer qué ocurrió con los procesos de incorporación de trabajadores al Centro de Monitoreo desde 2020.

En particular, el Concejo solicita un informe sobre el cumplimiento del Decreto Nº 142/2020 y, en caso de haberse realizado el concurso previsto, pide conocer la cantidad de cargos, postulantes, orden de mérito, personas efectivamente incorporadas y su situación actual.

Si la incorporación prevista no llegó a completarse, el Ejecutivo deberá informar los motivos y si actualmente existen cargos, vacantes o procesos pendientes de cobertura.

Finalmente, el pedido requiere precisar si existen protocolos escritos para el monitoreo y la identificación de situaciones de riesgo, así como procedimientos para comunicar eventos y derivar información a las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, tránsito u otros organismos competentes.