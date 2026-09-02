En el Día de la Industria, la UIA endureció sus críticas contra el Gobierno: “Esta gente no sabe lo que es una fábrica”

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por la situación de la industria y cuestionó particularmente al ministro de Economía, Luis Caputo. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, afirmó este miércoles, en el marco del Día de la Industria.

Moretti advirtió que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil” y reclamó medidas para impulsar una reactivación y preservar los puestos de trabajo. Según los datos citados por la UIA, la actividad industrial acumuló una caída del 2,2% durante el primer semestre, mientras que en los últimos doce meses se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos.

En declaraciones radiales, el dirigente industrial dirigió buena parte de sus cuestionamientos hacia Caputo. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, expresó.

Moretti también cuestionó las prioridades de la política económica. Señaló que existen sectores a los que, según su consideración, el Gobierno “apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo, pero contrapuso esa situación con las dificultades que atraviesa la actividad manufacturera.

Reclamos de los industriales

Las declaraciones se producen en un escenario de creciente tensión entre la conducción de la UIA y el Gobierno nacional. Los industriales vienen reclamando durante 2026 medidas frente a la caída de la actividad y las dificultades financieras que atraviesan distintas empresas.

Entre los últimos planteos, representantes del área tributaria de la central fabril solicitaron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspender durante 180 días los embargos a pequeñas y medianas empresas.

El Día de la Industria encuentra así a la principal entidad fabril del país en un contexto marcado por reclamos sobre actividad, empleo y condiciones para la producción, con críticas cada vez más explícitas hacia la política económica del Gobierno.