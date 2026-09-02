El presidente de la FIA anticipó cuándo podría regresar la Fórmula 1 a Argentina

El regreso de la Fórmula 1 a Argentina podría concretarse en 2029 o 2030, según anticipó este martes el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien manifestó públicamente su respaldo a las gestiones para que el país vuelva a recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial.

El dirigente consideró que 2027 sería “muy temprano” para concretar el retorno y señaló que 2029 o 2030 aparecen como horizontes más realistas. Además, aseguró que Argentina está “en el camino correcto” y destacó las inversiones que se están realizando en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

“Sé que la gente en Argentina ha sido muy paciente, porque ha esperado el momento y el autódromo adecuado. Desde la FIA, lo que les prometemos es nuestro apoyo pleno”, expresó Ben Sulayem durante la segunda jornada del Congreso Americano de la FIA, que se desarrolla en Buenos Aires.

El presidente de la Federación también hizo referencia a las obras que se llevan adelante en el circuito porteño y al regreso del motociclismo internacional previsto para el próximo año.

“Vi el circuito, hay una gran inversión, el año que viene van a tener el Gran Premio de Motociclismo. Esto envía un mensaje a la FIA de que se lo están tomando en serio”, sostuvo.

Previamente, durante una entrevista con Radio Mitre, Ben Sulayem había sido categórico respecto de su posición: “Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de Fórmula 1 en Argentina”.

Argentina no solo busca recuperar un lugar en el calendario de la Fórmula 1. Durante el Congreso Americano, el titular de la FIA señaló además que se trabaja para lograr el regreso del Campeonato Mundial de Rally al país y afirmó: “Argentina lo merece”.