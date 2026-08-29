Las Leonas vencieron a Países Bajos en los penales y son campeonas del mundo

Las Leonas volvieron a hacer historia. La Selección argentina femenina de hockey venció a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se consagró campeona del mundo por tercera vez. El título llegó este sábado en el estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés, ante el seleccionado que había ganado las últimas tres ediciones del Mundial.

Argentina tuvo que remontar el partido después de comenzar abajo en el marcador, pero encontró el empate en el último cuarto y llevó la definición a los penales. Allí apareció la figura de Cristina Cosentino, que sostuvo al equipo durante el encuentro y volvió a ser determinante en la tanda de 23 metros, mientras que Sofía Cairó se encargó de convertir el penal decisivo para desatar el festejo argentino.

El empate había llegado por intermedio de María José Granatto, quien aprovechó un rebote luego de un córner corto y marcó el 1-1 durante el último período. Con el partido igualado, el campeón tuvo que definirse en una instancia en la que Las Leonas mostraron mayor eficacia.

Con este triunfo, Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. En ambos casos, el rival en la final también había sido Países Bajos, por lo que el seleccionado argentino volvió a derrotar a las neerlandesas en una definición mundialista.

Zoe Díaz fue elegida como la mejor Sub 23 del Mundial, la australiana Jocelyn Bartram fue condecorada como la mejor arquera, la neerlandesa Yibbi Jansen como máxima goleadora (8 gritos) y a la belga Charlotte Englebert como la mejor jugadora.

La conquista tiene además un valor especial por el rival y el escenario. Países Bajos había ganado todos sus partidos durante el torneo y llegaba como el gran dominador de la competencia, además de ser local en esta edición. Sin embargo, Las Leonas lograron imponerse en su propia casa y cortar una racha de tres títulos mundiales consecutivos.

La nueva consagración permite además que Argentina quede en soledad en el segundo lugar del historial de campeones mundiales, con tres títulos, únicamente por detrás de Países Bajos, que acumula nueve. Las europeas, además, se habían impuesto en las otras dos finales mundialistas que disputaron contra Las Leonas.

Así, el equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a colocar a la Argentina en lo más alto del hockey mundial y sumó una nueva página dorada a la historia de Las Leonas.