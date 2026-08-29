Intentaba robar cables, vecinos lo retuvieron hasta que llegó la policía y terminó detenido

Un hombre de 48 años fue detenido durante la noche del viernes en Santo Tomé, luego de que vecinos lo retuvieran cuando presuntamente intentaba cortar cables de un poste del tendido eléctrico. La Policía llegó al lugar tras un aviso al 911 por un arresto ciudadano y procedió a su aprehensión.

El procedimiento se produjo en inmediaciones de Arenales y Malvinas Argentinas, donde los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron a un grupo de vecinos que tenía reducido en el piso a uno de los sospechosos.

Según relató un testigo, circulaba en bicicleta por la zona cuando observó a dos hombres junto a un poste: uno sostenía una escalera mientras el otro se encontraba sobre ella cortando cables.

Al advertir que habían sido descubiertos, uno de los involucrados escapó por calle Arenales llevando consigo una bolsa que contenía cables. El otro sospechoso fue retenido por los vecinos hasta la llegada de los efectivos policiales.

Los agentes procedieron a detener al hombre de 48 años y secuestraron una escalera de aluminio de más de tres metros de longitud, que habría sido utilizada durante el hecho y quedó incorporada como elemento de interés para la investigación.

El detenido y el elemento secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Distrito 12ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que intervino para determinar las circunstancias del hecho e identificar al segundo involucrado, que logró escapar del lugar.