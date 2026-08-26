Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género

Una multitudinaria movilización recorrió este miércoles el centro de Rosario para reclamar respuestas frente a los femicidios y la violencia de género. Bajo la consigna “Marchamos porque nuestras vidas están en emergencia”, la convocatoria reunió a organizaciones feministas, familiares y vecinos.

La marcha partió desde la Plaza 25 de Mayo y avanzó hasta la Plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación, donde se reclamó la declaración de la emergencia en violencia de género y se cuestionaron las políticas públicas destinadas a prevenir estos hechos y proteger a las víctimas.

La movilización se produjo en un contexto marcado por recientes episodios de violencia de género con víctimas fatales en Rosario, que volvieron a poner en el centro de la discusión la respuesta del Estado frente a esta problemática.

Antes de la marcha, representantes de la comunidad lesbotransfeminista realizaron una conferencia de prensa en el Centro Cultural La Toma y difundieron un documento en el que advirtieron sobre la gravedad de la situación.

“No son números: son vidas, historias, familias y comunidades atravesadas por el dolor”, expresaron. En el mismo documento señalaron que se trata de mujeres asesinadas “en un contexto donde la violencia de género sigue presente y las respuestas para prevenir y proteger nuestras vidas son insuficientes”.

Reclamo por la emergencia

La columna comenzó a concentrarse poco antes de las 17 en la Plaza 25 de Mayo, en la intersección de Laprida y Córdoba, para luego desplazarse por el centro rosarino hasta la Plaza San Martín, ubicada frente a la sede de Gobernación.

Allí, las organizaciones hicieron foco en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y protección y reclamaron que se declare la emergencia ante la situación de violencia de género.

“Porque no queremos seguir contando muertas. Porque queremos vivir libres y sin miedo. Porque nuestras vidas importan”, sostuvieron las organizaciones convocantes en uno de los mensajes difundidos durante la jornada.

La protesta de este miércoles buscó así visibilizar la preocupación por los femicidios y exigir respuestas concretas frente a la violencia de género, llevando el reclamo hasta una de las principales sedes institucionales del Gobierno provincial.