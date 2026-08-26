Murió a los 83 años Rubén Rada, una leyenda de la música uruguaya

Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer internado durante el último mes a raíz de una neumonía que derivó en distintas complicaciones. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que agradecieron los mensajes recibidos y destacaron el trabajo del equipo médico que lo atendió.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra la neumonía y sus complicaciones”, informó la familia del artista. También expresó su agradecimiento “a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre”.

Rada fue una de las figuras fundamentales de la música popular uruguaya y mantuvo a lo largo de más de seis décadas una estrecha relación con el público argentino. Cantante, percusionista, compositor y actor, construyó una identidad artística propia a partir del candombe, al que combinó con rock, jazz, música brasileña y pop.

Una carrera marcada por el candombe

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada comenzó su recorrido artístico desde muy joven en las comparsas de carnaval. Integró la Morenada durante su infancia y posteriormente pasó por una murga y por la orquesta Cubanacán de Pedro Ferreira, uno de los músicos que más influyó en su formación.

Su llegada a The Hot Blowers y, posteriormente, a El Kinto, significó un salto decisivo en su carrera. Con esta última agrupación participó de una experiencia pionera que combinó el candombe con instrumentos eléctricos y elementos del rock, dando forma al denominado candombe beat, un sonido que marcó a una generación de músicos uruguayos.

Más tarde integró Totem, banda que tuvo una corta existencia entre 1970 y 1973 pero que dejó una profunda huella en el rock uruguayo. Durante ese período grabó dos discos y participó en composiciones como “Dedos”, “Biafra”, “Heloísa” y “Negro”.

En los años 70 también formó parte de Opa, junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann. El proyecto lo llevó a Estados Unidos y permitió profundizar el encuentro entre el jazz rock y el candombe. Allí grabó Magic Time, álbum en el que apareció “Montevideo”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

El vínculo con Argentina y su carrera solista

Luego de sus primeras experiencias grupales, Rada inició una extensa carrera como solista. Argentina tuvo un papel fundamental en su popularidad, especialmente durante la década de 1980, cuando editó discos como La Banda, La Rada, En familia y La yapla mata.

Durante esos años incorporó a su repertorio canciones que se volvieron clásicos de su trayectoria, entre ellas “Rock de la calle”, “Blumana” y “Candombe para Gardel”.

A comienzos de los 90 se radicó durante un tiempo en México, aunque las dificultades económicas y la falta de un espacio estable en la industria musical lo llevaron posteriormente a regresar a Uruguay. Con esa vuelta comenzó una nueva etapa de mayor reconocimiento masivo, que incluyó trabajos como Montevideo, Miscelánea negra y Black.

Uno de los puntos más importantes de ese período fue Quién va a cantar, álbum que amplió considerablemente su llegada al público y del que surgieron canciones como “Cha-cha, muchacha” y “Muriendo de plena”.

También conquistó al público infantil

A partir de finales de los años 90, el músico amplió su universo artístico y comenzó a desarrollar propuestas destinadas a los más chicos. De esa etapa nació Rubenrá, personaje con el que acercó el candombe y otros géneros musicales a nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, Rada continuó con sus giras, grabaciones y proyectos musicales. Recorrió diferentes momentos de su carrera a través de espectáculos y discos como Candombe Jazz Tour, Richie Silver y Solo Candombe, además de trabajos instrumentales y nuevas producciones.

Su trayectoria también recibió importantes reconocimientos. En 2011 obtuvo el Grammy a la Excelencia Musical y, tres años después, recibió la Medalla Delmira Agustini otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Durante sus últimos años siguió activo con nuevas producciones y presentaciones. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Parte de la historia y As noites do Rio / Aerolíneas Candombe, publicado en 2021 como un homenaje a su madre brasileña.

Una figura más allá de la música

La carrera de Rada también se extendió a la televisión, la radio, el teatro y el cine. Participó en programas humorísticos y ficciones, condujo espacios televisivos y radiales y formó parte de distintas producciones cinematográficas.

En 2024, además, fue homenajeado por la Junta Departamental de Montevideo con una baldosa que lleva su nombre en el Espacio de los Soles, ubicado sobre la peatonal Sarandí.

Con su muerte desaparece una figura central de la cultura rioplatense. Rubén Rada convirtió al candombe en un lenguaje capaz de dialogar con múltiples géneros y generaciones, y dejó una obra que atravesó escenarios de Uruguay, Argentina y buena parte de América Latina durante más de 60 años.