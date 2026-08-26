La venta de combustibles volvió a caer y suma otra señal de freno de la economía

La venta de combustibles volvió a mostrar números negativos y sumó otro indicador de la debilidad que atraviesa la actividad económica. Durante julio, las estaciones de servicio de todo el país comercializaron 1.368.722 metros cúbicos, un volumen que representa una caída del 6,4% interanual.

El retroceso significó además la sexta baja consecutiva frente al mismo mes del año anterior, una tendencia que refleja el menor nivel de consumo y actividad en distintos sectores de la economía.

La disminución alcanzó tanto a las naftas como al gasoil. Las primeras registraron una contracción del 7,4% interanual, con bajas del 7,8% en la variedad súper y del 6,4% en la premium. En el caso del gasoil, las ventas retrocedieron un 5,1%, producto de una caída del 7% en el tipo común y del 1,9% en el premium.

Los datos fueron relevados por la consultora Politikon Chaco a partir de información de la Secretaría de Energía de la Nación y procesados por la Agencia Noticias Argentinas.

El menor volumen desde 2021

El balance de los primeros siete meses del año tampoco resulta alentador. En ese período, las estaciones de servicio comercializaron 9,58 millones de metros cúbicos, lo que representa una baja del 2,1% respecto del mismo período de 2025.

El informe señala que se trata del menor volumen registrado para un período enero-julio desde 2021. La caída acumulada se repartió entre los dos principales combustibles: las ventas de gasoil disminuyeron 2,3%, mientras que las de naftas retrocedieron 1,9%.

La tendencia también alcanzó a las principales compañías petroleras. YPF, que concentra el 55,7% del mercado, redujo sus ventas un 5,2% interanual, su mayor caída desde febrero de 2025. En tanto, los despachos de Shell bajaron 7% y los de Axion, 3,8%.

Caídas en casi todo el país

El retroceso de las ventas tuvo además un alcance prácticamente generalizado entre las provincias. Solo tres de las 24 jurisdicciones registraron aumentos durante julio: La Pampa, con una suba del 0,7%; Neuquén, con 0,5%; y Santiago del Estero, con 0,2%.

En los otros 21 distritos se produjeron descensos interanuales y ocho provincias tuvieron caídas de dos dígitos. Entre las mayores bajas se ubicaron Tucumán, con un retroceso del 22,4%; Jujuy, con 16,4%; y Salta, con 15,9%.

La evolución de las ventas de combustibles se suma así a otros indicadores recientes que muestran un consumo interno todavía debilitado, en un contexto en el que distintos sectores de la economía encuentran dificultades para sostener el ritmo de recuperación.