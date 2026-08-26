Rescataron a un joven que había quedado atrapado dentro de una alcantarilla

Un joven de 22 años fue rescatado durante la madrugada de este miércoles luego de quedar atrapado dentro de una alcantarilla, en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 19, en jurisdicción de Santo Tomé.

El episodio se registró alrededor de las 2:40, cuando personal del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad fue convocado por la presencia de una persona en el interior de una alcantarilla ubicada dentro del predio de la empresa Cataleia.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el joven se encontraba dentro de la estructura, cuyo acceso estaba cerrado mediante dos rejas metálicas. Ante esta situación, el personal procedió a abrir las puertas para permitir el ingreso y facilitar el rescate.

Una vez liberado el acceso, el joven logró salir por sus propios medios y, según constataron los bomberos, no presentaba lesiones aparentes. Se trataba de R. C., de 22 años.

En el lugar también se encontraba personal policial del Comando Radioeléctrico, que quedó a cargo de la custodia del joven una vez concretado el rescate.

El procedimiento finalizó alrededor de las 3:30, cuando la dotación de Bomberos regresó al cuartel. No se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que el joven terminó dentro de la alcantarilla.