La industria santafesina cerró el primer semestre con una caída del 3,7%

Por Santotomealdía



La producción industrial de la provincia de Santa Fe cayó 3,7% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último informe de Actualidad Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). En junio, la actividad registró además una baja interanual del 1% y un retroceso desestacionalizado del 1,6% respecto de mayo.

El deterioro también se refleja en el empleo: desde diciembre de 2023 la industria santafesina perdió 9.686 trabajadores cubiertos, una disminución del 7% hasta abril de 2026, último período informado. En ese mismo lapso, la cantidad de empleadores asegurados se redujo en 438, equivalente a una caída del 7,4%.

El informe de FISFE muestra además que el nivel de producción industrial de junio se ubicó 5,3% por debajo del registrado en el mismo mes de 2023 y 15,2% por debajo de junio de 2022, lo que permite observar la evolución de la actividad más allá de la comparación con el año pasado.

Maquinaria agrícola y metalurgia, entre las mayores caídas

Entre las actividades analizadas, la producción de maquinaria agropecuaria presentó en junio una caída interanual del 28%, convirtiéndose en la rama de mayor incidencia negativa sobre el índice industrial provincial.

La retracción del sector se sostuvo durante buena parte del año: según FISFE, la actividad había registrado caídas interanuales del 33,8% en enero, 37,2% en febrero, 27,9% en abril y 29,6% en mayo.

También continúa atravesando dificultades la industria metalúrgica, que en junio mostró una baja interanual del 13,5%, mientras que en el acumulado de los primeros seis meses del año la contracción alcanzó el 15,5%.

La comparación con años anteriores muestra una diferencia todavía mayor: la actividad metalúrgica de junio se ubicó 29,5% por debajo del nivel registrado en junio de 2023. Además, en 33 de los últimos 45 meses relevados por la entidad el sector presentó variaciones interanuales negativas.

Un escenario dispar entre las distintas actividades

Pese a la caída del índice general, el comportamiento no fue uniforme. El 60% de las ramas industriales relevadas por FISFE presentó variaciones interanuales positivas durante junio.

Entre las actividades que mostraron crecimiento aparecen la molienda de cereales, con un 11,7%; muebles y colchones, con 9,4%; fiambres y embutidos, con 9,1%; productos lácteos, con 3,5%; y manufacturas de plástico, con 2,8%. Sin embargo, esas mejoras no alcanzaron para compensar las caídas registradas en otros sectores.

Otro dato que contrasta con la evolución de la producción está relacionado con el comercio exterior. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de manufacturas originadas en Santa Fe alcanzaron los 7.868 millones de dólares y crecieron 28,7% en valor. Aun así, permanecieron 9,9% por debajo del máximo registrado en el primer semestre de 2022.

De esta manera, el informe de FISFE muestra un primer semestre marcado por la contracción de la producción industrial y la reducción del empleo y de la cantidad de empleadores, aunque con realidades diferentes entre las distintas ramas que integran el entramado productivo santafesino.