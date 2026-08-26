La peor noticia para Unión: Lautaro Vargas sufrió la rotura de ligamentos cruzados

Unión recibió una mala noticia en el parte médico de Lautaro Vargas: el defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por el quirófano.

El lateral terminó lesionado durante el partido ante San Lorenzo, disputado en el Nuevo Gasómetro, donde el Tatengue cayó 1-0. A partir de ese momento, el jugador fue sometido a distintas evaluaciones y estudios para determinar el alcance de la lesión.

Si bien inicialmente Unión decidió esperar la evolución del cuadro antes de definir el tratamiento, finalmente se confirmó la rotura ligamentaria y se determinó que Vargas deberá realizar un tratamiento quirúrgico.

La lesión representa un duro golpe para el plantel de Leonardo Madelón, ya que la recuperación de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior demanda varios meses de rehabilitación y el regreso a la competencia queda sujeto a la evolución de cada jugador.

Cómo reemplazará Unión a Vargas

La baja de Vargas también modifica los planes del Tatengue para lo que resta de la temporada. En principio, Juan de Dios Pintado aparece como el reemplazante natural para ocupar el lateral.

Sin embargo, la dirigencia analiza aprovechar el cupo que se libera a partir de la lesión para sumar un nuevo futbolista al plantel. La posibilidad había sido anticipada por el propio Madelón, quien había señalado que el club evaluaría regresar al mercado si se confirmaba una lesión de larga duración.

En ese contexto, durante este martes comenzó a tomar fuerza el nombre de Felipe Obradovich, mediocampista central de Ferro Carril Oeste, como una de las alternativas que analiza Unión para reforzar el equipo.

De esta manera, el Tatengue pierde a una pieza importante de su defensa por una lesión de largo plazo y, al mismo tiempo, evalúa alternativas para cubrir su ausencia y afrontar el tramo restante de la temporada.