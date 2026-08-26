Fuerte choque entre una moto y un auto: dos jóvenes fueron hospitalizados

Por Santotomealdía



Un fuerte accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil se produjo este martes por la noche en inmediaciones de calle Sarmiento e Hilario Sabroso, en nuestra ciudad. Como consecuencia del impacto, las dos personas que circulaban en la moto debieron ser trasladadas para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20 y tuvo como protagonistas a una Honda Wave gris y un Fiat Siena blanco. Según la información conocida hasta el momento, ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios por calle Sarmiento y chocaron de frente.

La motocicleta era conducida por una joven de 22 años, quien tras el impacto fue trasladada al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, para ser evaluada por las lesiones sufridas.

En tanto, el hombre que viajaba como acompañante fue derivado al SAMCo local. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones de ninguno de los dos ocupantes de la motocicleta.

Por su parte, la mujer que conducía el Fiat Siena fue asistida en el lugar y no presentaba lesiones aparentes. Producto de la secuencia del accidente, el automóvil terminó impactando además contra una camioneta que se encontraba estacionada en el sector.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una dotación de Bomberos de nuestra ciudad, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes. Las circunstancias que provocaron el choque son materia de investigación.