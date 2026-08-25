Bomberos sofocaron dos grandes incendios de pastizales en nuestra ciudad

Dos incendios de pastizales requirieron la intervención de Bomberos en distintos sectores de nuestra ciudad, con una superficie afectada que en conjunto rondó los 6.000 metros cuadrados. Uno de los focos se registró en la zona norte, mientras que el otro tuvo lugar en el sector de Hipólito Yrigoyen y Batalla de Maipú.

El primero se produjo en inmediaciones de República de Chile y el Acceso Norte, donde las llamas avanzaron sobre un terreno baldío ubicado hacia el sudoeste de la intersección. El fuego afectó una superficie estimada de 100 metros por 50, por lo que alcanzó aproximadamente 5.000 metros cuadrados de pastizales.

Ante la propagación del incendio, la dotación del cuartel local trabajó con una línea de agua de la unidad y azotadores hasta lograr controlar completamente el foco. El operativo se inició alrededor de las 16:20 y permitió evitar que las llamas continuaran extendiéndose por el terreno.

Unas horas más tarde, Bomberos volvió a ser convocado por otro incendio de pastizales, esta vez en un predio de grandes dimensiones ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Batalla de Maipú. En ese lugar, el fuego alcanzó un sector de aproximadamente 10 por 100 metros, equivalente a unos 1.000 metros cuadrados.

El segundo procedimiento comenzó cerca de las 20 y concluyó alrededor de las 20:40, luego de que los bomberos utilizaran nuevamente agua y herramientas manuales para extinguir las llamas.

Los dos incendios se produjeron durante la tarde y la noche del lunes, y en ninguno de los casos se informaron personas heridas ni daños en viviendas. Hasta el momento no se establecieron las causas que provocaron los focos.