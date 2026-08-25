Estimaciones privadas anticipan otra caída de la actividad económica en julio

Las primeras estimaciones privadas anticipan que la actividad económica volvió a caer en julio, luego del retroceso registrado en junio. Según el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la economía tuvo una baja mensual del 0,15%, aunque el resultado representó una desaceleración respecto del descenso de 0,24% observado el mes anterior.

El indicador busca anticipar la evolución de la actividad económica y mostró que entre las variables que más incidieron negativamente durante julio se encontraron el deterioro de algunos indicadores del mercado laboral, la caída en el patentamiento de maquinaria y una menor recaudación de impuestos internos.

Pese al resultado mensual negativo, el ILA-ARG todavía mostró una suba del 3,9% en comparación con julio de 2025. Los autores del informe señalaron, además, que el comportamiento de los distintos indicadores continúa siendo heterogéneo, con algunas señales de recuperación que conviven con otras que muestran un deterioro.

Entre las variables que tuvieron un desempeño favorable se destacó el gasto de capital del Estado Nacional, que aumentó 8,2% mensual en términos desestacionalizados luego de haber alcanzado un mínimo histórico en junio. También aportaron positivamente el índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires medido en dólares y el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral.

El comportamiento bursátil, en particular, acumuló nueve meses consecutivos de mejoras, mientras que la tasa de adelantos en cuenta corriente bancaria registró diez meses seguidos de bajas. A su vez, el Índice de Difusión de los sectores del IPI Manufacturero mostró una evolución positiva en ocho de los últimos nueve meses.

Sin embargo, las señales negativas tuvieron un peso mayor en la medición de julio. La base monetaria acumuló su décimo mes consecutivo de caída, mientras que el patentamiento de maquinaria agrícola e industrial registró su tercer descenso mensual consecutivo.

También se observó un retroceso en la industria química después de ocho meses de crecimiento. A esto se sumó el deterioro de los indicadores vinculados al mercado laboral: la tasa de creación neta de empleo tuvo su cuarto resultado negativo en los últimos 11 meses, mientras que el Índice de Difusión de Expectativas de Empleo volvió a terreno negativo después de la mejora registrada en junio.

La recaudación de impuestos internos, sin incluir el IVA, también acumuló su segundo mes consecutivo de leves caídas. Por su parte, el Índice de Precios de Materias Primas de exportación registró su tercer descenso mensual luego de once meses de recuperación.

Otros indicadores también anticipan una baja

El ILA-ARG no fue el único indicador privado que mostró señales de debilidad durante julio. La consultora Equilibra estimó una caída mensual del 0,5%, aunque registró una mejora interanual de 0,5%.

“La dinámica de serrucho se consolida: desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses”, señaló la consultora en su informe.

Según ese relevamiento, la actividad económica no primaria cayó 1% interanual en julio y 0,4% mensual en términos desestacionalizados, acumulando cuatro descensos consecutivos.

En contraste, los sectores primarios —que incluyen agro, energía, minería y pesca— mostraron un crecimiento del 11% interanual, aunque también retrocedieron 0,8% mensual desestacionalizado, principalmente por la contracción de la actividad pesquera.

De esta manera, los primeros datos privados disponibles para julio vuelven a mostrar una economía con comportamiento dispar, en la que algunos indicadores mantienen una evolución positiva mientras otros reflejan una pérdida de dinamismo. El dato oficial de actividad económica permitirá determinar posteriormente si esta tendencia se confirma y cuál fue la magnitud de la variación durante el mes.