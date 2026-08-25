El Gobierno dice que Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023, aunque admite sus visitas a Casa Rosada

El Gobierno nacional ratificó que Javier Milei no mantiene relación con Fernando Cerimedo desde 2023, aunque admitió que el consultor político ingresó en reiteradas oportunidades a la Casa Rosada durante 2024.

La aclaración estuvo a cargo del vocero presidencial Javier Ravier, quien sostuvo que el vínculo entre el mandatario y Cerimedo se interrumpió en 2023, aunque luego precisó que hubo contacto también durante los primeros meses de 2024. “El Gobierno no tiene relación. El Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024. Este delito, si es que se cometió, sucedió en Bolivia. Todavía no sabemos qué ocurrió. El Gobierno todavía no puede dar una respuesta al respecto. Hay que dejar que la Justicia de Bolivia trabaje”, afirmó Ravier.

Sin embargo, la versión oficial quedó bajo cuestionamiento a partir de los registros de visitas de la Casa Rosada, que muestran que Cerimedo ingresó al edificio gubernamental al menos 12 veces durante 2024.

La primera visita registrada ocurrió el 18 de diciembre de 2023, pocos días después de la asunción de Milei. Durante 2024, los ingresos se repitieron el 15 de enero; el 6 y el 27 de febrero; el 21 de marzo; el 8, 9 y 10 de abril; el 9 y el 20 de mayo; y el 12, 19 y 26 de junio.

Además, dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría General de la Presidencia, el área que se encuentra bajo la conducción de Karina Milei.

La relación de Cerimedo con el entorno oficial también aparece vinculada a otros antecedentes. Su esposa, Natalia Basil, fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2024.

En paralelo, Nadia Beller, expareja del consultor y víctima de un ataque perpetrado por sicarios, aseguró contar con grabaciones de conversaciones en las que Cerimedo y Basil admitirían haber participado en la filtración de los audios que expusieron una trama de corrupción dentro del organismo.

Consultado específicamente por su vínculo con Cerimedo, Milei evitó dar precisiones y sostuvo que se trataba de una persona que se acercó al espacio político pero que dejó de tener relación con él. “Es alguien que no forma parte del espacio, que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo”, afirmó el Presidente, antes de insistir en que habían dejado de vincularse en 2023.

Milei también apuntó contra lo que definió como un supuesto complot político detrás de las acusaciones y mencionó, entre otros, a Pagano, Bindi, Evo Morales, Lula y el “castrochavismo”.

Así, mientras el Gobierno sostiene que Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023, los registros oficiales muestran que el consultor continuó ingresando a la Casa Rosada durante buena parte de 2024, incluso a dependencias vinculadas directamente con la Secretaría General de la Presidencia.