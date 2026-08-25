Weiss Ackerley confirmó gestiones con Pullaro para nuevas obras de infraestructura vial

Por Santotomealdía

El intendente Miguel Weiss Ackerley confirmó este martes que mantiene gestiones con el gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar con nuevas obras de infraestructura vial en nuestra ciudad, que requerirían financiamiento del Gobierno provincial. Si bien evitó brindar detalles sobre los proyectos, señaló que las conversaciones apuntan a atender una de las principales necesidades locales.

“Son obras de infraestructura para mejorar la calidad vial, que es muy necesario”, anticipó el mandatario local al ser consultado por la prensa luego de la inauguración del nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas. La consulta surgió a partir de las propias declaraciones de Pullaro, quien minutos antes había adelantado que existen nuevas intervenciones en planificación junto con el Municipio.

Weiss Ackerley prefirió mantener cautela respecto de cuáles son concretamente las obras que se encuentran en evaluación. “No quiero adelantar algo que estamos hablando con el gobernador”, respondió.

No obstante, confirmó que el Municipio viene planteando ante la administración provincial la necesidad de conseguir recursos para ejecutar nuevas intervenciones viales. “Estamos hablando con el gobernador acerca de la necesidad que tiene la ciudad de contar con la financiación de algunas obras por parte de la Provincia”, explicó.

Las declaraciones fueron en línea con lo que minutos antes había anticipado Pullaro durante su discurso. El gobernador señaló que existen nuevas obras en planificación junto con el Municipio y, aunque tampoco dio detalles, adelantó: “Tenemos un montón de obras que tenemos planificadas”. Además, indicó que una vez que finalicen las intervenciones actualmente en marcha, la Provincia buscará encarar “un nuevo programa de obras públicas” para la ciudad y la región.

Las necesidades de Las Vegas

En otro tramo de sus declaraciones, Weiss Ackerley se refirió específicamente a la realidad del barrio donde este martes quedó inaugurado el nuevo Centro de Salud. “En Las Vegas hacen falta muchas cosas, y esta era una de las cosas que más hacían falta”, reconoció el intendente. En ese sentido, consideró que la importancia del nuevo efector excede la prestación sanitaria, ya que “pasa a ser una referencia del Estado” en el sector suroeste de la ciudad.

También recordó que el edificio, antes de su reconstrucción, se encontraba abandonado y había sido escenario de distintos episodios de inseguridad. “Años atrás, este lugar era un factor de riesgo para el barrio”, expresó.

Finalmente, el intendente destacó el pedido realizado durante el acto para que vecinos y comunidad contribuyan al cuidado de las nuevas instalaciones. “Esto lo tenemos que cuidar entre todos”, resumió.