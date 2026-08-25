Chile respondió al jefe de la Fuerza Aérea Argentina: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”

Chile anunció que enviará una nota de protesta a Argentina por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, relacionadas con el Estrecho de Magallanes. Desde el gobierno chileno respondieron que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible” y reclamaron responsabilidad en las expresiones de autoridades de otros países.

La controversia surgió después de que Valverde incluyera a Magallanes al referirse a la soberanía y a la importancia estratégica de mantener presencia en el extremo sur. Las declaraciones provocaron cuestionamientos en Chile y derivaron en la decisión de su Cancillería de formalizar una protesta diplomática ante Argentina.

“Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica del Atlántico Pacífico”, expresó Valverde durante una entrevista difundida por YouTube.

Las palabras del jefe militar argentino tuvieron repercusión en la prensa chilena y generaron críticas entre parlamentarios de ese país, que reclamaron una respuesta oficial.

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se pronunció sobre el episodio desde Vietnam, donde se encontraba realizando una visita oficial.

“En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó.

Pérez Mackenna agregó un cuestionamiento directo a las expresiones del militar argentino: “Hacemos un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

También intervino en la controversia el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado. “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, sostuvo.

El funcionario añadió que al gobierno de su país le llama la atención que periódicamente aparezcan este tipo de manifestaciones. “Aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, remarcó.

Los tratados entre ambos países

La posición expresada por las autoridades chilenas se apoya en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, suscriptos entre Argentina y Chile.

El acuerdo de 1984 fue alcanzado después de la grave crisis bilateral de 1978 y de la posterior mediación de la Santa Sede. El tratado estableció un marco para resolver las diferencias territoriales pendientes y evitar nuevas controversias entre ambos países.

Ahora, tras las declaraciones de Valverde y la respuesta pública de las autoridades chilenas, la Cancillería de Chile formalizará su planteo mediante una nota de protesta dirigida a Argentina.