Afganistán: un millón de niños podrían morir por malnutrición

Un millón de niños en Afganistán padecen malnutrición aguda severa y podrían morir si no reciben tratamiento, según advirtió este martes Unicef ante el agravamiento de la crisis alimentaria que atraviesa el país. En total, 3,7 millones de niños sufren malnutrición aguda.

La situación resulta especialmente grave entre los más pequeños: casi el 40% de los niños ingresados en hospitales por emaciación grave y complicaciones médicas son bebés menores de seis meses. Además, los menores de dos años representan más del 80% de los casos de desnutrición aguda grave registrados en Afganistán.

El representante de Unicef en el país, Tajudeen Oyewale, expuso la magnitud de la emergencia durante una intervención desde Kabul ante la prensa en Ginebra.

“Un millón padece malnutrición aguda severa con riesgo de muerte”, señaló el representante del organismo internacional.

Oyewale advirtió que la posibilidad de evitar esas muertes dependerá de la capacidad de brindar asistencia y tratamiento a tiempo. “Si no reciben tratamiento y no somos capaces de actuar con rapidez, ese millón de niños corre el riesgo de morir”, afirmó.

Afganistán ha atravesado reiteradas crisis alimentarias durante las últimas décadas, en un escenario marcado por guerras civiles y distintas situaciones de emergencia. A ese panorama se sumó el colapso económico registrado tras el regreso de los talibanes al poder, luego de la retirada de las fuerzas encabezadas por Estados Unidos en 2021.

La emergencia nutricional tiene ahora uno de sus impactos más severos entre bebés y niños de muy corta edad. De acuerdo con los datos brindados por Unicef, los menores de dos años constituyen más de ocho de cada diez casos de desnutrición aguda grave.

En ese contexto, Oyewale sostuvo que “la desnutrición desempeña un papel central” en el aumento de las muertes entre los niños de muy corta edad.

La advertencia de Unicef vuelve a poner el foco sobre una crisis que alcanza a millones de chicos en Afganistán y, particularmente, sobre un millón de niños cuyo cuadro de malnutrición severa representa un riesgo para sus vidas si no acceden rápidamente a tratamiento.