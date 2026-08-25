Un tornado arrasó un pueblo de Francia en dos minutos: 39 heridos y cientos de casas destruidas

Un tornado devastó este lunes la localidad de Pomas, en el sur de Francia, a unos diez kilómetros de Carcasona, y dejó 39 personas heridas, 17 de las cuales debieron ser trasladadas a hospitales. Además, dos de los heridos permanecen en estado crítico.

El fenómeno tuvo una duración de apenas dos minutos, pero fue suficiente para provocar importantes destrozos en unas 300 viviendas. Según la subprefecta de Carcasona, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, más de dos tercios de la localidad sufrieron el impacto de la tormenta.

Pomas, un pequeño pueblo de poco más de 1.000 habitantes, quedó prácticamente devastado. Techos arrancados, viviendas destruidas y vehículos volcados fueron algunas de las consecuencias que quedaron registradas en imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan realizando revisiones casa por casa para descartar que haya personas atrapadas entre los escombros. Hasta la mañana de este martes habían inspeccionado unas 200 viviendas y no se habían reportado desaparecidos.

El impacto del tornado dejó escenas dramáticas entre los habitantes. “Fue horrible, casi nos morimos”, relató Chrystelle Perrier, una vecina de Pomas, al canal público France 3. La mujer contó que se encontraba en la terraza junto a su marido cuando comenzó a escuchar ruidos ensordecedores y observó cómo el viento empezaba a levantar objetos.

La mujer logró refugiarse junto a su esposo, pero su vivienda quedó completamente destruida. Incluso una de las paredes se derrumbó sobre su cama. “Si hubiera estado dentro, habría muerto aplastado”, relató.

“No nos queda nada; lo he perdido todo”, lamentó Perrier, quien aseguró que deberá demoler su casa y reconstruirla. “Ya no tengo terraza, ni dormitorios, ni baño, ni coche, ni moto”, agregó.

Otros vecinos describieron escenas similares y compararon la violencia del fenómeno con una zona de guerra. “Volaban cosas por todos lados, tejas, piedras... parecía una guerra”, relató uno de ellos a France TV.

El tornado fue parte de un frente de tormentas que atravesó el sur de Francia durante la tarde y la noche del lunes y que también provocó importantes problemas en el transporte. Varias rutas y líneas ferroviarias quedaron interrumpidas y se registraron inconvenientes en los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella, Niza y París.

El temporal también provocó daños en la infraestructura eléctrica. Este martes por la mañana, unas 21.000 viviendas permanecían sin suministro eléctrico en todo el país, de las cuales alrededor de 1.500 se encontraban en el departamento del Aude, donde está ubicada Carcasona.