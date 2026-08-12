Avances entre ASTEOM y el Ejecutivo: acordaron 21 pases a planta y se suspenden las asambleas

Po Santotomealdía



ASTEOM y el Ejecutivo municipal alcanzaron este miércoles una serie de acuerdos que permitieron descomprimir el conflicto iniciado en los últimos días. Entre los principales avances, se definió el pase a planta permanente de 21 trabajadores y un compromiso para regularizar la deuda por horas extras. Ante este escenario, el sindicato resolvió suspender temporalmente las asambleas y el quite de colaboración que venía realizando en distintas dependencias.

Sin embargo, ASTEOM no levantará el estado de alerta y movilización. El gremio informó que seguirá de cerca el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo y que la suspensión de las medidas constituye “un gesto de buena predisposición y conformidad con los avances” alcanzados durante la reunión de este miércoles.

Uno de los principales acuerdos está relacionado con el pase a planta permanente de 21 trabajadores que, según ASTEOM, reunían las condiciones para acceder a esa situación laboral. Los empleados fueron notificados este mismo miércoles y, de acuerdo con lo informado por el sindicato, este jueves firmarán el decreto y recibirán una copia.

Además, las partes definieron que en diciembre habrá una segunda cohorte de trabajadores que accederá a la planta permanente, aunque el comunicado gremial no precisó cuántos empleados estarán incluidos en esa instancia.

Horas extras y otros reclamos

Otro de los puntos centrales de la negociación fue el atraso en el pago de las horas extras, uno de los reclamos que había llevado al gremio a iniciar el plan de lucha. Según informó ASTEOM, el Ejecutivo se comprometió a regularizar la deuda con los trabajadores y el proceso comenzó este martes con un primer pago de los montos pendientes. Posteriormente, de acuerdo con el compromiso comunicado por el sindicato, se avanzará en la actualización del valor de las horas extras.

La reunión también permitió establecer fechas para abordar otros planteos que forman parte del conflicto. Para el martes 18 de agosto quedó prevista una reunión del Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo, donde se tratarán cuestiones relacionadas con infraestructura, parque automotor, elementos de protección personal e indumentaria de trabajo.

En tanto, el jueves 20 de agosto se reunirán representantes gremiales y funcionarios de distintas secretarías en el marco de la Junta de Reclamos, con el objetivo de avanzar sobre los planteos presentados ante ese organismo.

Se suspenden las medidas, pero continúa el estado de alerta

La reunión de este miércoles se produjo en medio de la segunda jornada del plan de lucha de ASTEOM, que había comenzado el martes luego de que el encuentro mantenido el lunes con el intendente Miguel Weiss Ackerley terminara, según el sindicato, sin respuestas concretas.

Las medidas consistieron en asambleas y quite de colaboración en diferentes ámbitos municipales, con un esquema que avanzaba sector por sector y que llegó a resentir la prestación de algunos servicios.

Tras los acuerdos alcanzados este miércoles, la Comisión Directiva decidió suspender temporalmente esas asambleas, aunque condicionó la continuidad de esa decisión al cumplimiento de los compromisos asumidos.

“ASTEOM no levanta el estado de alerta y movilización hasta que todos los puntos acordados el día de hoy se concreten”, señaló el sindicato en su comunicado.

De esta manera, el plan de lucha entra en una pausa después de dos jornadas de medidas, mientras el gremio espera que los avances obtenidos en la negociación comiencen a concretarse. El primer paso será este jueves, con la firma de los decretos correspondientes a los 21 trabajadores que pasarán a planta permanente.