Por Santotomealdía

La ciudad tendrá dos jornadas de festejos por el Mes del Niño durante los próximos dos domingos, con actividades organizadas por el Municipio. La primera será este domingo 16 de agosto, desde las 14, en el anfiteatro Martín Miguel de Güemes, mientras que la segunda está prevista para el domingo 23, también a partir de las 14, en el Batallón de Ingenieros Nº 1.

Según informó el Municipio, durante los festejos habrá actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a los niños y sus familias. Entre las propuestas anunciadas se encuentran obras de teatro, payasos, peloteros inflables, espacios de maquillaje y armado de barriletes, además de la participación de instituciones y distintas áreas municipales.

La programación contempla además un stand de Promoción y Prevención de Derechos de niñas, niños y adolescentes, junto con un dispositivo lúdico dedicado a la niñez.

También participarán la Escuela de Iniciación Deportiva, Tiro con Arco Santo Tomé, la Academia de Guardavidas y el Club Charoga, que se sumarán a las propuestas previstas para las jornadas. Asimismo, habrá presencia de Bomberos Voluntarios con un stand propio.

A estas alternativas se incorporarán diferentes espacios dependientes del Municipio, entre ellos los vinculados con Nutrición, Protección Animal y Educación Ambiental.

Otra de las propuestas anunciadas será la participación de la Junta Evaluadora de Discapacidad, que contará con la Sala Calma y dispositivos lúdicos destinados a promover la inclusión, la participación y el conocimiento de derechos.

De esta manera, la primera jornada se desarrollará este domingo 16 en el anfiteatro Martín Miguel de Güemes, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar el domingo 23 en el Batallón de Ingenieros Nº 1. En ambos casos, las actividades comenzarán a las 14.