La inflación volvió a acelerarse: fue del 2,1% en julio y llegó al 33,8% en 12 meses

La inflación fue del 2,1% en julio, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y marcó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 19,3% en lo que va de 2026 y del 33,8% en los últimos doce meses.

El dato interrumpió la tendencia de desaceleración que se había observado en los meses anteriores y representa un nuevo desafío para el Gobierno, que buscaba profundizar la baja de la inflación durante la segunda mitad del año.

El comportamiento de los distintos componentes del índice mostró diferencias. La inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,1% y los estacionales registraron el mayor incremento, con 4,5%.

Entre los rubros que más presionaron sobre el índice se destacaron Recreación y cultura, con una suba del 5%, impulsada principalmente por paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles, que aumentó 2,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo un incremento del 1,5%.

La evolución de los precios tampoco fue uniforme en todo el país. El Gran Buenos Aires (GBA) tuvo la mayor inflación regional, con 2,3%, mientras que Cuyo registró un 1,9%, el mismo nivel que había mostrado durante junio.

Qué dicen los especialistas

La aceleración de julio había sido anticipada por distintas consultoras y puso en pausa las expectativas de una desaceleración más rápida. Para Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, el resultado confirma que el proceso de desinflación será lento y con altibajos, con un componente estacional que tuvo particular incidencia durante julio.

El dato también aleja las expectativas oficiales de alcanzar una inflación mensual cercana a cero en el corto plazo. Las estimaciones más optimistas ubican ese escenario recién hacia 2027.

De todos modos, en el mercado financiero todavía prevalece la expectativa de una reducción gradual de la inflación. Sergio González, de Cohen, señaló que las cotizaciones de los instrumentos financieros continúan reflejando un sendero descendente de la inflación esperada para los próximos trimestres, pese al resultado conocido este jueves.