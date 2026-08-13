Una mujer fue madre por primera vez a los 62 años y aseguran que es un caso récord en Argentina

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. El embarazo fue posible mediante un tratamiento de fecundación in vitro y el nacimiento se produjo por cesárea. Según los antecedentes médicos y periodísticos conocidos, se trataría de un caso récord en Argentina, aunque no existe un registro oficial que permita confirmarlo.

El bebé, llamado David, nació con un peso de 2,750 kilos y en buen estado de salud. Tras el parto fue trasladado transitoriamente al área de Neonatología, mientras su madre, Mabel, se recuperaba de la cesárea. “Estoy perfecta”, contó la mujer pocas horas después del nacimiento.

La doctora Romina Ruffini, obstetra que estuvo a cargo del nacimiento, explicó que el embarazo transcurrió con normalidad, pese a tratarse de una gestación a una edad poco habitual.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma”, señaló la profesional en declaraciones a El Norte.

Ruffini destacó además cómo Mabel atravesó todo el proceso. “Siempre transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, siempre fue todo espectacular. Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, afirmó.

El deseo de ser madre y un tratamiento de fecundación in vitro

Mabel contó que David es su primer hijo y que el embarazo fue conseguido mediante fecundación in vitro, a partir de un tratamiento realizado con un profesional de Rosario.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, expresó después de la cesárea.

La flamante madre también relató cómo atravesó los meses de gestación: “Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”.

Según la información difundida sobre el caso, no existe en Argentina un registro oficial que establezca cuál fue la mujer de mayor edad en dar a luz. Sin embargo, los antecedentes médicos y periodísticos conocidos hasta el momento no darían cuenta de otro nacimiento protagonizado por una madre de 62 años o más, por lo que el caso de Mabel podría constituir un récord en el país.

Mientras esperaba poder reencontrarse con David después de los controles posteriores al nacimiento, Mabel resumió sus primeras horas como madre: “Todavía no lo pude ver bien, pero más tarde lo tendré conmigo”.