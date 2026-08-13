Femicidio en Villa Devoto: un hombre fue detenido acusado de matar a puñaladas a su esposa

Un hombre de 56 años fue detenido este jueves por la madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a puñaladas a su esposa, una mujer de 40 años. Tras el ataque, habría escapado de la vivienda y posteriormente intentado quitarse la vida con un arma blanca. Fue trasladado a un hospital y permanece internado en grave estado y bajo custodia policial.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con Alta Gracia. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la hija de 8 años de la pareja despertó a su hermano de 21 para advertirle lo que había ocurrido. A las 6.50, el joven llamó al 911 y alertó que su padre había matado a su madre y luego había escapado.

Personal policial y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al domicilio, donde encontraron a la mujer sin vida. Según la información conocida hasta el momento, presentaba al menos una herida de arma blanca en el cuello.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que los profesionales que llegaron hasta la vivienda “no pudieron hacer nada” para salvar a la víctima.

El caso tuvo una segunda escena a unos 200 metros de la vivienda, donde efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizaron al esposo de la víctima. El hombre presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la principal hipótesis es que habría intentado suicidarse después del ataque.

El acusado fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en grave estado y bajo custodia policial. La investigación busca ahora establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

En la causa interviene el Juzgado Nº 62, a cargo del juez Diego Bonanno, con la Secretaría Nº 79 de Juan Pablo Petrecca.

Según trascendió, el hijo de 21 años se encontraba durmiendo cuando ocurrió el ataque y fue su hermana menor quien lo despertó. Por el momento, se desconoce si existían denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba en inmediaciones de la vivienda aseguró que conocía al acusado y señaló que habitualmente se mostraba como una persona tranquila. Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir la secuencia del femicidio y determinar las circunstancias exactas del ataque.