El 94% de los alumnos llega a sexto grado a tiempo, pero solo la mitad alcanza los aprendizajes esperados

Un nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que apenas 50 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma y con los aprendizajes esperados. Es decir, completaron la primaria sin repetir ni abandonar y alcanzaron desempeños al menos satisfactorios en Lengua y Matemática.

El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE), un indicador que combina información sobre las trayectorias educativas de los estudiantes con los resultados obtenidos en las pruebas Aprender. El estudio permite observar no solo cuántos chicos permanecen dentro del sistema educativo, sino también cuántos logran hacerlo incorporando los conocimientos esperados.

El informe muestra una diferencia significativa entre llegar a sexto grado a tiempo y aprender. El 94% de los estudiantes de la cohorte 2020-2025 alcanzó ese grado sin repetir ni abandonar y sin sobreedad. Sin embargo, entre ellos, solo el 54% obtuvo resultados satisfactorios o avanzados en ambas materias evaluadas.

De esta manera, casi la mitad de los alumnos que completaron la primaria en el tiempo esperado no alcanzó los conocimientos considerados satisfactorios en al menos una de las dos áreas.

Matemática, el principal desafío

La mayor dificultad aparece en Matemática. A nivel nacional, solo el 58% de los estudiantes que llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en esa materia.

En Lengua, en cambio, el resultado fue considerablemente mejor: el 79% logró desempeños satisfactorios o avanzados. La diferencia entre ambas áreas vuelve a poner el foco en los aprendizajes fundamentales y, particularmente, en la necesidad de fortalecer la enseñanza de Matemática durante la escuela primaria.

El IRE correspondiente a la cohorte 2020-2025 fue del 50% a nivel nacional, cinco puntos porcentuales por encima del registrado para la cohorte 2018-2023.

El indicador volvió así al nivel alcanzado por la cohorte 2016-2021. En la última década, el IRE había sido del 46% para los estudiantes que comenzaron primer grado en 2011, subió al 49% en la cohorte 2013-2018, alcanzó el 50% en 2016-2021 y luego cayó al 45% entre 2018 y 2023.

Las diferencias entre las provincias

Los resultados también muestran fuertes diferencias entre las distintas jurisdicciones del país.

La Ciudad de Buenos Aires encabezó el ranking con un IRE del 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%.

En el extremo opuesto se ubicaron Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

El informe advierte además que existe una fuerte relación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de cada jurisdicción.

A pesar de las diferencias, todas las provincias analizadas mejoraron respecto de la cohorte anterior. San Juan, Catamarca y La Rioja fueron las que registraron los mayores avances, con una mejora de 10 puntos porcentuales cada una.

Además, en 12 jurisdicciones el resultado de la cohorte 2020-2025 fue el mejor de toda la serie analizada: Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.

La recuperación después de la pandemia

Para Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, los resultados muestran una recuperación luego de la caída registrada tras la pandemia, aunque todavía existe una brecha importante respecto de los aprendizajes que deberían alcanzar los estudiantes al finalizar la primaria.

La especialista destacó como un dato positivo que la proporción de alumnos que llega a sexto grado sin repetir ni abandonar pasó del 88% en la cohorte que comenzó en 2011 al 94% en la más reciente.

Otros especialistas también analizaron los resultados. Marina Bertone, docente de nivel primario, destacó la mejora registrada en Lengua y consideró que las políticas vinculadas con la alfabetización y la comprensión lectora tuvieron un impacto positivo, aunque planteó la necesidad de trasladar ese enfoque al área de Matemática.

Por su parte, Verónica Cipriota, de Enseñá por Argentina, sostuvo que el desafío ahora consiste en fortalecer los aprendizajes fundamentales, acompañar a las escuelas y a los docentes y prestar especial atención a los estudiantes de contextos más vulnerables.

Los resultados del estudio dejan así una conclusión central: la mayoría de los alumnos logra completar la primaria en el tiempo esperado, pero solo la mitad lo hace además con los conocimientos esperados en Lengua y Matemática.

El desafío para el sistema educativo, según el informe, ya no pasa solamente por garantizar que los chicos permanezcan dentro de la escuela, sino por conseguir que esa escolaridad se traduzca efectivamente en aprendizajes.