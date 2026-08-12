Brasil suspendió las transmisiones en vivo de una red social tras el suicidio de una adolescente

El Gobierno de Brasil ordenó suspender las transmisiones en vivo y otras funciones de intercambio de videos de Discord, luego de detectar posibles fallas en los mecanismos de protección destinados a menores de edad. La decisión se produjo en el marco de la investigación por la muerte de una adolescente de 13 años, quien habría sido incentivada a autolesionarse y quitarse la vida a través de la plataforma.

La medida fue dispuesta este miércoles por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que otorgó a la compañía un plazo de tres días hábiles para desactivar las funciones alcanzadas por la resolución. El organismo sostuvo que existen “evidencias robustas” de que Discord no habría adoptado medidas suficientes para prevenir situaciones que puedan derivar en graves vulneraciones de los derechos de niños y adolescentes.

El caso que derivó en la intervención de las autoridades ocurrió el 22 de junio en Naviraí, una localidad del estado de Mato Grosso do Sul. Según la investigación, la adolescente habría participado de una transmisión en directo en la que fue alentada a automutilarse y suicidarse.

La causa tuvo avances durante los últimos días, con operativos realizados por la Policía en distintos estados brasileños. Como resultado, fueron detenidas seis personas presuntamente vinculadas con el caso: un adulto y cinco adolescentes de entre 13 y 17 años. Los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno y reconstruir las interacciones que mantuvieron con la víctima.

Qué dijo Discord

Antes de que se conociera la resolución de la ANPD, Discord había informado que estaba colaborando con las autoridades brasileñas en la investigación. La compañía también aseguró que, antes de la muerte de la adolescente, había desactivado un servidor privado que presuntamente era utilizado por personas vinculadas con actividades delictivas relacionadas con la promoción de la automutilación.

Sin embargo, la explicación no modificó la decisión de las autoridades. Las transmisiones conocidas como “Go Live” y otras herramientas similares de video deberán permanecer deshabilitadas hasta que la empresa pueda demostrar que implementó mecanismos adecuados para proteger a los usuarios menores de edad.

Las advertencias de Brasil sobre Discord

La ANPD amplió su cuestionamiento más allá del caso investigado y señaló que Discord, una plataforma que cuenta con más de 90 millones de usuarios, habría sido utilizada de manera “recurrente” para situaciones de violencia, hostigamiento e inducción a la automutilación y al suicidio de menores.

El organismo también puso bajo la lupa cambios técnicos introducidos por Discord a comienzos de marzo en la función “Go Live”. Según la ANPD, esas modificaciones hicieron que las transmisiones fueran “aún menos seguras para los niños y adolescentes” y entraron en conflicto con la legislación brasileña.

La decisión se enmarca además en un endurecimiento de las normas brasileñas para las plataformas digitales en relación con sus usuarios más jóvenes. Desde marzo rige una normativa que obliga a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres o responsables, además de establecer mecanismos destinados a verificar la edad de los usuarios.

Con la nueva resolución, Discord deberá demostrar que cuenta con medidas efectivas de protección para menores antes de poder volver a habilitar las funciones de transmisión en vivo alcanzadas por la suspensión.