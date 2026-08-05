Miércoles 05 de agosto de 2026

Sociedad — 05.08.2026 —

Tres ceramistas expondrán sus obras en el Centro Cultural "12 de Septiembre"

La muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma" se podrá visitar del 6 al 18 de agosto, de 7 a 22 horas, en el espacio ubicado en 25 de Mayo 1940. La inauguración será este jueves a las 20.30.

Este jueves se inaugura la muestra
Este jueves se inaugura la muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma" en el Centro Cultural Municipal.

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Cultura, invitó a la comunidad a presenciar la inauguración de la muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma". La misma exhibirá obras de las ceramistas Emiliana Rolón, María Luisa Gozategui y Claudia Ferrari. 

La actividad tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 20.30 horas, en el  Centro Cultural "12 de Septiembre" (25 de Mayo 1940). Posteriormente, la muestra podrá visitarse hasta el 18 de agosto, de lunes a viernes, de 7 a 22 horas.

La exposición presenta las obras del colectivo Serendipia, integrado por tres artistas que, a partir de sus búsquedas e investigaciones, reflexionan sobre la importancia del hábitat y su vínculo con quienes lo habitan.

Según se informó desde la organización, con la arcilla local como materia prima y símbolo de identidad, las piezas ponen en diálogo el territorio, la memoria y la creación, revalorizando el hacer cerámico como expresión de nuestra cultura.

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