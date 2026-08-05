Megaoperativo contra el narcotráfico entre España y Ecuador: 44 detenidos y 21 toneladas de cocaína incautadas

Un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de España y Ecuador permitió desarticular una organización internacional dedicada al narcotráfico, con un saldo de 44 personas detenidas y el secuestro de 21 toneladas de cocaína, según informaron las autoridades de ambos países.

La investigación, desarrollada durante varios meses, fue coordinada entre la Guardia Civil española, la Policía Nacional de Ecuador y Europol, y apuntó a desmantelar una red criminal que financiaba sus operaciones desde Dubái y utilizaba el transporte marítimo para introducir grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Europa.

Las primeras acciones se llevaron a cabo en marzo de 2025, cuando la Policía ecuatoriana detuvo a 36 sospechosos y realizó allanamientos en cerca de 50 propiedades vinculadas con la organización.

Posteriormente, las fuerzas españolas concretaron ocho detenciones en distintos puntos del país y lograron incautar un millón de euros, dinero que presuntamente estaba relacionado con las actividades de la banda.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba contenedores marítimos para enviar la droga a España y recurría a diferentes métodos para ocultarla, mezclándola con cargamentos de mercancías comerciales que partían principalmente desde el puerto de Guayaquil.

Uno de los mecanismos más frecuentes consistía en esconder la cocaína entre exportaciones de bananas, una modalidad que, según las autoridades, ha sido utilizada en reiteradas oportunidades por organizaciones criminales para intentar burlar los controles aduaneros en los puertos europeos.

Las autoridades destacaron que el operativo permitió desarticular una de las principales estructuras de tráfico de cocaína que operaban entre Sudamérica y Europa, además de golpear la logística y el financiamiento de la organización criminal.