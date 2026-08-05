Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina y no repondrá a su embajador tras los insultos de Milei a Lula

El Gobierno de Brasil decidió no enviar nuevamente a su embajador a Buenos Aires y reducir el vínculo bilateral al nivel de encargado de negocios, en respuesta a las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida fue comunicada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, durante una reunión en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde además entregó una protesta formal por las declaraciones del mandatario argentino.

De esta manera, Brasil postergó sin fecha el regreso de su embajador Julio Bitelli a la Argentina y resolvió mantener la representación diplomática en Buenos Aires a cargo de un encargado de negocios, una decisión que marca un deterioro sin precedentes en la relación entre los dos principales socios del Mercosur desde el regreso de la democracia.

Desde el Gobierno brasileño explicaron que la medida responde a la reiteración de los agravios de Milei hacia Lula. "Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hace inevitable esta decisión", señalaron fuentes oficiales.

Horas más tarde, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que lamentó la decisión de Brasil y sostuvo que se trata de una medida "unilateral". Además, afirmó que el gobierno brasileño solicitó el regreso del embajador argentino en Brasil y remarcó que "Argentina nunca respondió a una diferencia política con una medida institucional".

La tensión bilateral se profundizó luego de que Milei reiterara durante varias entrevistas televisivas y radiales sus críticas contra Lula, a quien volvió a definir como "ladrón", "corrupto" y "presidiario". El Presidente argentino argumentó que el mandatario brasileño estuvo preso y que posteriormente recuperó la libertad por cuestiones procesales.

"Tengo formas horribles, pero digo la verdad", sostuvo Milei al defender sus declaraciones.

El mandatario también volvió a expresar su apoyo a la oposición brasileña de cara a las elecciones presidenciales de octubre. "Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileños. Sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno", afirmó durante una entrevista en un canal de streaming.

Además, cuestionó a Lula por no haberlo felicitado tras su triunfo electoral en 2023 y volvió a acusarlo de haber respaldado políticamente al entonces candidato presidencial Sergio Massa, una versión que tanto el gobierno brasileño como el entorno del exministro de Economía rechazaron.

La relación entre ambos gobiernos ya atravesaba un momento de fuerte tensión desde fines de julio, cuando Milei participó en la convención del Partido Liberal de Brasil y respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, principal rival político de Lula.

Tras aquel episodio, el Gobierno brasileño había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires y presentado una primera protesta diplomática. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Milei terminaron por profundizar el conflicto y derivaron en la decisión de rebajar el nivel de representación diplomática, una medida que no registra antecedentes recientes en la relación bilateral entre ambos países.