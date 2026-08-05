Confirmado: el papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre y permanecerá tres días

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a visitar la Argentina. La Santa Sede confirmó que León XIV realizará un viaje apostólico al país del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su estadía, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, en lo que será su primera visita a territorio argentino desde el inicio de su pontificado.

La confirmación fue realizada este miércoles a través de un comunicado difundido por la Nunciatura Apostólica, en el que se informó que el Santo Padre aceptó la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas de los tres países que integrarán el recorrido.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, señala el comunicado oficial.

Con este anuncio, quedó oficializada la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. El último antecedente corresponde a Juan Pablo II, quien recorrió el país en abril de 1987. Desde entonces transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó al país durante su papado.

Aunque el cronograma detallado será difundido más adelante por el Vaticano, se prevé que León XIV encabece celebraciones religiosas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján y la ciudad de Córdoba, donde se espera una importante convocatoria de fieles.

Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional pondrá en marcha un operativo especial para coordinar la visita, que incluirá aspectos vinculados a la seguridad, el protocolo, la logística, el transporte y la organización de los actos públicos.

Para ello se conformará un comité integrado por distintas áreas del Ejecutivo, que trabajará en conjunto con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de mantener una coordinación permanente con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.

En paralelo, la Iglesia Católica ya avanza con los preparativos a través de diferentes comisiones encargadas de la organización litúrgica, la coordinación pastoral y la logística general del viaje, con el objetivo de que todo el dispositivo esté listo cuando el Vaticano confirme el programa definitivo de actividades.