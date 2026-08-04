"No es una revancha, es un nuevo desafío", afirmó Delfino en su regreso a Colón

Iván Delfino inició este martes su segundo ciclo como entrenador de Colón y, tras dirigir su primer entrenamiento, aseguró que el plantel "tiene las armas para conseguir lo que todos queremos conseguir", en referencia al objetivo de volver a pelear por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

En su primera conferencia de prensa tras reemplazar a Ezequiel Medrán, el entrenador se mostró "tranquilo" y con "muchas ganas de arrancar esta nueva etapa", al tiempo que remarcó que el desafío inmediato será reducir la diferencia con los equipos que ocupan los primeros lugares del campeonato.

"Tratar de conseguir lo que todos quieren conseguir. Creo que el equipo tiene las armas para lograrlo", afirmó Delfino, quien ya condujo al Sabalero durante la temporada 2024.

"No es una revancha"

Consultado sobre su regreso al club, el entrenador descartó que esta nueva etapa tenga un sabor de revancha. "En el fútbol uno tiene que estar preparado y listo. No es revancha, es un nuevo desafío, etapa diferente, con equipo diferente", sostuvo.

Además, explicó que el contacto con Colón se produjo el domingo por la noche, cuando fue llamado por el director deportivo Diego Colotto, y destacó que aceptar la propuesta fue una decisión natural. "Dirigir al club que sos hincha es una oportunidad que no se debe dejar pasar", expresó.

Delfino evitó establecer comparaciones con los anteriores cuerpos técnicos y aseguró que el foco estará puesto en potenciar a los futbolistas. "Lo peor es comparar cuerpos técnicos y formas de trabajo. Hay que trabajar, estar tranquilos. Los jugadores están bien, conocen la categoría. La adaptación va a ser rápida y tiene que ser rápida", afirmó.

También señaló que buscará aprovechar las características de cada integrante del plantel para encontrar rápidamente el funcionamiento deseado. "Conocemos a la mayoría y hay que tratar de sacarles lo mejor posible para empezar a ganar el domingo", manifestó, en referencia al partido frente a San Telmo.

El mensaje para los hinchas

El nuevo entrenador sabalero también les habló a los simpatizantes y pidió acompañamiento durante esta nueva etapa. "En estos torneos largos, todos tienen mesetas. Algunas se ven disfrazadas porque el equipo sigue sumando. Hay que estar preparados para poder soportarlas", señaló.

Y agregó: "El hincha tiene que apoyar como hace siempre. Hay que dar los pasos de a uno".

Otro de los temas abordados fue la incorporación de Paolo Goltz como ayudante de campo. Delfino reveló que el contacto con el exdefensor no es reciente. "Hace tres meses, cuando salió de Estudiantes de Río Cuarto, hablamos y me dijo que le interesaba", contó.

Además, valoró su experiencia y el conocimiento que tiene del club. "Es un exjugador que conoce mucho, tiene una trayectoria extraordinaria y la corta diferencia de edad con los jugadores ayuda al ida y vuelta", concluyó.

Por último, el entrenador confirmó que Colón todavía tiene la posibilidad de incorporar un futbolista más si surge una oportunidad en el mercado: "Tenemos la opción de sumar un jugador más si se dan las posibilidades", indicó.