Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía quedó a un paso de llevar a juicio a la única imputada por el crimen

Por Santotomealdía



La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años que fue brutalmente asesinado el 18 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe, ingresará esta semana en una etapa decisiva. Este viernes se realizará una audiencia de ampliación imputativa que dejará la causa en condiciones para avanzar hacia el juicio oral contra Milagros A., la única menor punible acusada por el crimen.

La audiencia tendrá como objetivo ajustar un aspecto técnico vinculado a la hora de la muerte de Jeremías, para que exista plena concordancia entre el hecho imputado, la futura acusación y la prueba que será producida durante el debate. Una vez cumplido ese trámite ante el juez de Menores Héctor Aiello, el fiscal Francisco Cecchini quedará habilitado para presentar formalmente la acusación y solicitar la apertura del juicio.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón. La Fiscalía logró reconstruir que Jeremías salió desde nuestra ciudad en bicicleta para encontrarse con Milagros A., de 16 años, en el complejo Fonavi San Jerónimo.

Según la acusación, ambos caminaron luego hasta el lugar donde ya esperaban otros dos adolescentes de 14 años. Allí, Jeremías habría sido amordazado, golpeado, atacado con cuchillos y torturado mientras le exigían la contraseña para desbloquear su teléfono celular.

La investigación sostiene que, una vez obtenida la clave del teléfono, Milagros A. dijo "ya está, matalo", frase que habría quedado registrada en el video del homicidio grabado por los propios atacantes.

La adolescente de 16 años permanece detenida desde el 29 de diciembre de 2025 e imputada como coautora del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de tres o más personas, con ensañamiento y alevosía.

En la misma causa también está imputada Nadia Juárez, de 41 años, madre de la adolescente, como partícipe secundaria del homicidio calificado.

Para la Fiscalía, la mujer conocía el plan que habían ideado los tres adolescentes y colaboró después del crimen. Como uno de los principales elementos de prueba, los investigadores incorporaron imágenes de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, donde aproximadamente una hora después del homicidio se observa un encuentro entre Juárez y los tres menores.

Según la hipótesis fiscal, el encuentro no fue casual. Los registros muestran que los adolescentes le exhiben un elemento extraído de una bolsa y que luego los cuatro permanecen observándolo durante un tiempo. Para los investigadores, se trataría del video del asesinato de Jeremías, ya que la duración de la secuencia y algunos movimientos realizados por la adolescente coincidirían con las imágenes del ataque.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la investigación, los cuatro se dirigieron hacia el Parque del Sur, donde se deshicieron de pertenencias de la víctima y escribieron el nombre de Jeremías junto a la fecha del crimen sobre una especie de lápida improvisada.

Con la audiencia prevista para este viernes, la causa quedará en condiciones de ingresar en la etapa de juicio oral, en el que Milagros A. será la única persona que enfrentará un proceso penal por el homicidio, ya que los otros dos adolescentes involucrados tenían 14 años al momento del hecho y, por esa razón, no pueden ser juzgados penalmente.