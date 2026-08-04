Con un almuerzo solidario, lanzan el Grupo de Amigos del Museo Histórico

Por Santo Tomé al Día

El Grupo de Amigos del Museo Histórico y Archivo Municipal "Andrés Roverano" llevará adelante el próximo domingo 9 de agosto un gran almuerzo a beneficio, una actividad que además marcará el lanzamiento oficial de la recientemente creada asociación, cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el trabajo que se realiza en el histórico edificio de nuestra ciudad.

La propuesta se desarrollará a partir de las 12:30 en el Centro de Jubilados de Santo Tomé, ubicado en Avellaneda 2151, y tiene como finalidad recaudar fondos para colaborar con la puesta en valor del Museo Histórico "Andrés Roverano", promoviendo la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural local.

En diálogo con el programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, Analía Scotta, una de las integrantes de la asociación, explicó que el grupo nació por iniciativa del doctor Oscar Buniva, con el objetivo de volver a abrir las puertas del museo a la comunidad. "El museo sigue funcionando como hemeroteca, archivo y para consultas, pero no está abierto al público. Continúa organizando el circuito histórico para las escuelas, pero cuando llegan acá se quedan en la puerta y no pueden ingresar a valorar justamente los tesoros que hay guardados en este edificio", señaló.

Scotta remarcó que el principal desafío es reunir los recursos necesarios para iniciar las obras que permitan recuperar el edificio. "Estamos tratando de juntar el dinero para, despacito, poder realizar las obras que necesita el museo para su puesta en valor y reapertura", afirmó.

En ese sentido, explicó que una de las prioridades de la entidad será obtener la personería jurídica, un paso que consideran fundamental para ampliar las posibilidades de financiamiento. "Logrando eso vamos a poder buscar apoyo de otras maneras, conseguir padrinos y sumar socios. A partir de ahí se va a facilitar esta tarea", sostuvo.

La referente también indicó que el museo ya cuenta con un plan de obras elaborado por el SECOVI a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), documentación que permanece a disposición de quienes deseen conocer el proyecto. "Todo eso está disponible, inclusive los planos y el presupuesto. Lo que falta es la parte económica", explicó.

Por otra parte, destacó el acompañamiento de la actual gestión municipal y convocó a vecinos de todas las edades a involucrarse en la iniciativa. "La franja etaria de este grupo de amigos somos, en su mayoría, adultos mayores, muchos jubilados. Necesitamos también de la sangre joven que nos ayude a llevar adelante esta empresa que no es fácil", expresó.

Finalmente, Scotta invitó a la comunidad a sumarse al proyecto y destacó el valor simbólico que representa recuperar uno de los espacios históricos más importantes de Santo Tomé. "Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que valorar el tener un museo en la ciudad. Santo Tomé avanza día a día y nuestro museo también tiene que hacerse eco de ese avance. Queremos reabrirlo y volver a vivir esos momentos en los que era un espacio de encuentro para toda la comunidad", concluyó.

El almuerzo contará con un menú compuesto por chorizo, pata muslo a la parrilla con crema alemana, matambre de cerdo, ensaladas surtidas, pan y postre helado. El valor de la tarjeta fue fijado en 35.000 pesos e incluye servicio de buffet, aunque los asistentes deberán llevar su propia vajilla.

Quienes deseen participar o adquirir su tarjeta pueden comunicarse al 342-5365466, consultar a través de la cuenta de Instagram Museos Municipales Santo Tomé o escribir al correo electrónico [email protected].