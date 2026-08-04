Continúa el paro portuario y crecen las pérdidas: estiman costos de hasta USD 100.000 diarios por buque

El paro de los prácticos que afecta a los principales puertos del país continúa generando fuertes consecuencias sobre la operatoria marítima. Según estimaciones del sector, más de 185 buques permanecen varados, mientras que el costo de mantener cada embarcación inmovilizada oscila entre 50.000 y 100.000 dólares por día.

La medida de fuerza comenzó el sábado pasado en rechazo al Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. Los gremios sostienen que la norma afecta derechos laborales y altera el esquema vigente de la actividad, además de cuestionar que la reforma haya sido implementada sin una instancia previa de diálogo.

Solo este martes se sumaron más de 45 embarcaciones al polo exportador del Gran Rosario, que ya acumulaba unas 140 en espera desde el lunes. Desde la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) advirtieron que, si el conflicto no se resuelve, la cantidad de buques detenidos podría seguir aumentando.

El presidente de esa entidad, Gustavo Idígoras, explicó que cada barco inmovilizado representa un costo diario de entre USD 50.000 y USD 100.000, y alertó que la situación podría afectar la imagen de la Argentina como proveedor confiable en los mercados internacionales. Además, reclamó la convocatoria a una mesa de diálogo para intentar destrabar el conflicto.

La respuesta del Gobierno

En paralelo, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a 536 prácticos a retomar sus funciones y advirtió que, de persistir la medida de fuerza, podrán iniciarse sumarios administrativos y denuncias penales por presunto entorpecimiento del transporte por agua y afectación de la seguridad de la navegación.

Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reforma impulsada por el Gobierno al sostener que busca "bajar el costo argentino" mediante una mayor competencia en el sector. También afirmó que el practicaje constituye un "servicio esencial" y aseguró que "habrá castigos" para quienes mantengan el paro.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo régimen elimina regulaciones consideradas innecesarias, facilita el ingreso de nuevos prestadores, permite una mayor competencia y busca reducir los costos logísticos vinculados al comercio exterior.

Riesgo para el abastecimiento

El conflicto también comenzó a impactar sobre el sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas en distintos puertos del país y advirtió que, si la medida se prolonga, podrían registrarse dificultades en el abastecimiento de combustibles, especialmente hacia el sur del país.

Entre los puertos afectados se encuentran Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, Arroyo Seco, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, desde donde se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo hacia distintas regiones del país.

Hasta el momento, el Gobierno no convocó a una instancia formal de negociación con los trabajadores, mientras el conflicto continúa afectando la actividad portuaria, el comercio exterior y la logística energética nacional.