Bullrich: “Los Estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra”

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó este martes las modificaciones incorporadas al proyecto de Ley de Tierras y aseguró que el texto fue consensuado con otros bloques parlamentarios de cara a su tratamiento en la Cámara alta.

Durante una conferencia de prensa, Bullrich afirmó: “Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros”, al referirse a uno de los principales cambios incluidos en el proyecto.

La senadora también sostuvo: “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”, y agregó: “Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”.

En otro tramo de la conferencia, explicó que el proyecto contempla que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia”, con los datos y la nacionalidad del adquirente.

Además, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias” para concretar la adquisición de tierras rurales.

Bullrich también defendió el proceso de negociación política que derivó en el nuevo dictamen. “Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, expresó. Luego agregó: “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”.

Finalmente, la legisladora afirmó que el texto fue consensuado con distintos espacios políticos y señaló: “Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques. Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”. También agradeció el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y partidos provinciales aliados, y concluyó: “Es un acuerdo muy bueno para el país”.