Detuvieron a dos exfuncionarias de la ANMAT en la causa por el fentanilo contaminado

La Justicia Federal ordenó este martes la detención de dos exfuncionarias que estuvieron al frente de los principales organismos de control de medicamentos del país, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó más de un centenar de muertes bajo peritaje judicial.

Se trata de Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Además, por orden del juez federal Ernesto Kreplak, también fue allanado el Ministerio de Salud de la Nación en busca de documentación y registros relacionados con la causa.

La investigación, impulsada por la fiscal federal María Laura Roteta, busca determinar si existieron omisiones o irregularidades por parte de quienes tenían a su cargo el control de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalados como responsables de elaborar el lote de fentanilo contaminado.

La investigación

Según la causa, una inspección realizada por el INAME en noviembre de 2024 detectó importantes deficiencias en una de las líneas de producción de Laboratorios Ramallo. Sin embargo, la investigación intenta establecer por qué no se adoptaron medidas inmediatas pese a las irregularidades observadas y por qué la inhibición formal del laboratorio recién se concretó meses después.

Los investigadores también analizan una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT entre las entonces autoridades del organismo y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, encuentro que quedó registrado en los ingresos al edificio y cuyo contenido forma parte de las medidas de prueba.

De acuerdo con la hipótesis judicial, ambas exfuncionarias conocían antecedentes e incumplimientos detectados en los laboratorios y ahora se busca determinar cuál fue su actuación frente a esas irregularidades.

Allanamiento en el Ministerio de Salud

En paralelo con las detenciones, una comisión judicial realizó un allanamiento en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se secuestró documentación, registros de ingresos y egresos de personas y dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre la investigación.

La Justicia también requirió registros vinculados a reuniones mantenidas entre funcionarios y representantes de los laboratorios investigados.

Una causa que sigue creciendo

La investigación ya tiene procesados a directivos y responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales responsables de la producción y comercialización del fentanilo contaminado.

Ahora, la pesquisa amplió su alcance hacia las responsabilidades de los organismos estatales encargados del control sanitario, con el objetivo de determinar si existieron negligencias, incumplimientos o posibles conductas irregulares que permitieron que el medicamento llegara a hospitales y centros de salud del país.

La causa continúa en etapa de instrucción y la Justicia Federal procura establecer tanto las responsabilidades de los directivos de las empresas involucradas como las eventuales responsabilidades de quienes debían fiscalizar su funcionamiento.