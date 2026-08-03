Pullaro entregó las escrituras de sus viviendas a 12 familias de Santo Tomé

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la entrega de escrituras a 12 familias de nuestra ciudad, en el marco de la Ley Nacional N.º 24.374, conocida como Ley Pierri, que permite avanzar en la regularización dominial de viviendas familiares. Durante el acto, también resultaron beneficiarias, otras 20 familias de la capital provincial.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y formó parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para brindar seguridad jurídica a familias que habitan desde hace años sus viviendas, pero que aún no contaban con el título de propiedad.

Durante la actividad, Pullaro destacó la importancia de la entrega de las escrituras y señaló: “Van a recibir un documento legal que acredita que esa casa es de ustedes. Esperaron muchos años, pero nunca dejaron de mejorarla, de construir allí su vida, siempre con la incertidumbre de no contar con la documentación”.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó que “ahora su casa tiene la documentación que la acredita como propia y que tramita el Estado provincial, para que nadie nunca se la pueda reclamar ni sacar”, al considerar que se trata de un momento trascendental para las familias beneficiadas.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, también valoró la iniciativa y sostuvo que el objetivo es “invertir los recursos en políticas públicas que lleguen a las familias santafesinas, para que muchas más puedan acceder a su escritura”.

Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia calificó la entrega como “un acto de justicia” y destacó que representa “un reconocimiento a tantos años de espera, a quienes mejoraron su casa, construyeron una familia y hoy pueden pensar en dejar ese patrimonio a las próximas generaciones”.

A su turno, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, recordó que muchas de las familias aguardaban este momento desde hacía años y afirmó que “hoy tienen la certeza de que esa casa les pertenece y que nadie podrá quitársela”.

En toral fueron 32 familias, de nuestra ciudad y de Santa Fe, las que recibieron sus escrituras.

En representación de los adjudicatarios, Mónica Lescano expresó su emoción tras recibir la escritura. “Esperé 32 años este gran día. Ahora tenemos un título legal y podemos dejarles a nuestros hijos un patrimonio seguro”, manifestó.

Las escrituras fueron otorgadas en el marco de la Ley Pierri, una herramienta destinada a regularizar la situación dominial de familias que habitan de manera permanente viviendas urbanas y que todavía no contaban con el correspondiente título de propiedad. Según explicaron desde el Gobierno provincial, la regularización dominial fortalece el derecho a la vivienda, brinda seguridad jurídica e incorpora formalmente el inmueble al patrimonio familiar.

Además del gobernador, participaron del acto la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, junto a otras autoridades provinciales y locales.