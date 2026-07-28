El gobierno provincial confirmó que pagará por decreto el aumento salarial a docentes, estatales y personal de salud

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este martes a distintos temas de actualidad provincial y anunció que el Poder Ejecutivo se encamina a establecer por decreto los aumentos propuestos en el ámbito paritario como parte de la propuesta salarial oficial para transitar el segundo semestre del año. “Se está avanzando con el proceso administrativo respecto a los decretos en torno a la paritaria central y de salud y se hará lo mismo en relación a los docentes”, comunicó la vocera.

En ese sentido, Coudannes valoró la propuesta salarial de la Provincia, que dijo “reivindica una propuesta que siempre tiene que ver con la recomposición salarial de los trabajadores, con poner en valor su esfuerzo, el diálogo del Gobierno en cada una de las instancias y con consolidar también una dinámica de paritarias regulares”.

Luego, al ser consultada por la dinámica en la que los gremios docentes rechazan la oferta e igualmente se le otorga por decreto el aumento sostuvo: “Nuestra decisión y posicionamiento es que los gremios de la administración central y salud aceptaron la propuesta salarial, que es la misma de los docentes”. “Se trabaja igual y entendemos que tiene la misma lógica. No podemos permitir que los docentes no estén percibiendo un aumento como los otros trabajadores del Estado”, dijo Coudannes.

Región Centro con eje en retenciones y el fenómeno del Niño

Seguidamente, la vocera provincial mencionó la realización este martes de una nueva cumbre de la Región Centro con la presencia de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para dejar inaugurada una nueva sede del bloque provincial en la ciudad cordobesa de San Francisco y producir el traspaso de la presidencia rotativa del bloque de Santa Fe a Entre Ríos.

Además, la funcionaria destacó que en la agenda de los mandatarios provinciales figuran dos temas centrales para las provincias como son las retenciones al campo y la llegada del fenómeno del Niño. “Son tres gobernadores de diferentes espacios políticos que siguen exigiendo la eliminación definitiva de las retenciones para defender los intereses de sus habitantes y su territorio”, consideró y sumó que respecto al fenómeno del Niño “se armará una mesa común de emergencias complejas con los diferentes equipos de Protección Civil para el abordaje de manera mancomunada”.

Calificación crediticia y Plan Especial de Pago

En otro orden, Coudannes se refirió al informe de la calificadora internacional Moody's que elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la consistencia y la responsabilidad en la administración económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. “Santa Fe está entre las jurisdicciones mejor evaluadas del país y por encima de la calificación de la Nación”, aseguró la funcionaria, quien consideró que esto significa que “el mundo ve a Santa Fe como una provincia seria, ordenada, confiable, que genera sus políticas y sus procesos de la mejor manera, y reconoce esta administración responsable con cuentas equilibradas”.

Finalmente, la vocera provincial recordó que el Plan Especial de Pago impulsado por el Gobierno de Santa Fe, transita su última semana de vigencia con una amplia respuesta de los contribuyentes, ya que hasta la semana pasada se registraron 22.481 adhesiones con un marcado predominio de las familias y de los pequeños y medianos contribuyentes, principales destinatarios de la medida.

El régimen permite regularizar deudas tributarias en hasta 36 cuotas con un interés del 0 %, una herramienta diseñada para aliviar la carga fiscal en un contexto económico desafiante y con restricciones en el acceso al financiamiento. El plazo para adherirse finaliza el 31 de julio, aunque la Provincia analiza la posibilidad de extender su vigencia.

“El gobernador Maximiliano Pullaro pone énfasis en cuidar el bolsillo de los los santafesinos y apuntalar la economía de las familias con este tipo de herramientas para los contribuyentes”, señaló Coudannes y aseguró que este plan más el alivio fiscal para diferentes ramas de actividad, “son diferentes medidas anticíclicas que generan también un circuito muy importante en el desarrollo productivo”.