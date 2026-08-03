Feria de mujeres emprendedoras: abrieron las inscripciones para las próximas ediciones

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la inscripción para participar de las próximas ediciones de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, una propuesta destinada a promover y visibilizar el trabajo de mujeres que desarrollan emprendimientos en la ciudad.

Las jornadas se realizarán los domingos 9 de agosto y 13 de septiembre, desde las 15 horas, en Plaza Libertad. Las participantes deberán presentarse con anticipación para realizar el armado de sus respectivos stands.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años, con domicilio en Santo Tomé y que desarrollen emprendimientos de bienes y/o servicios. La participación es gratuita y los elementos necesarios para el armado de cada puesto estarán a cargo de las expositoras.

El plazo para inscribirse se extenderá hasta el viernes 7 de agosto. Al momento de completar el trámite será necesario indicar si la inscripción corresponde a una o a ambas fechas previstas.

Las emprendedoras que ya hayan participado en ediciones anteriores deberán únicamente confirmar su asistencia por correo electrónico. En tanto, quienes deseen sumarse por primera vez deberán realizar la inscripción completa enviando la documentación requerida al correo [email protected].

Entre los datos solicitados figuran nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, además de una fotografía del DNI (frente y dorso) y la información del emprendimiento, detallando su nombre, rubro y los productos o servicios que ofrece. En el caso de los emprendimientos gastronómicos, también deberá adjuntarse una copia del carnet de manipulación de alimentos.

Desde el Municipio recordaron que los cupos son limitados y que las emprendedoras serán contactadas por orden de inscripción, una vez que el área correspondiente verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.