Ceuta: ascienden a 88 los muertos y Marruecos dio su versión sobre la crisis

La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose y la cifra de víctimas fatales ascendió a 88, mientras las autoridades españolas mantienen un amplio operativo de seguridad en la frontera y el Gobierno de Marruecos se pronunció por primera vez sobre los hechos a través de un comunicado oficial.

En las últimas horas, las fuerzas de seguridad españolas reforzaron los controles con la instalación de una barrera marítima flotante de 500 metros frente a la playa de Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por los migrantes para intentar ingresar al enclave español desde territorio marroquí.

Desde el inicio de la crisis, el jueves pasado, más de 50.000 personas intentaron cruzar hacia Ceuta. Las autoridades españolas informaron que ya concretaron más de 48.000 devoluciones a Marruecos y estiman que aún permanecen en la ciudad alrededor de 5.000 migrantes.

El impacto humanitario también sigue creciendo. Según datos oficiales, más de mil personas recibieron atención médica desde el comienzo de la emergencia, mientras que los servicios forenses continúan trabajando bajo fuerte presión debido a la cantidad de víctimas.

En paralelo, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos advirtió que el número real de fallecidos podría ser aún mayor y sostuvo que existen decenas de desaparecidos y numerosos heridos, por lo que no descarta que el saldo final supere ampliamente las cifras oficiales.

Gran parte de los cuerpos recuperados fueron trasladados a las instalaciones del antiguo Hospital Militar de Ceuta, convertido en una morgue provisoria ante la magnitud de la tragedia.

Marruecos rompió el silencio

Tras varios días sin realizar declaraciones, el Gobierno de Marruecos difundió un comunicado en el que atribuyó la crisis migratoria a una combinación de factores, entre ellos campañas de desinformación en redes sociales, la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la difusión de interpretaciones erróneas sobre procedimientos migratorios españoles.

Según el Ministerio del Interior marroquí, esas circunstancias llevaron a miles de personas a creer que era posible ingresar al territorio europeo con facilidad y sin afrontar consecuencias legales.

El comunicado también menciona que recientes decisiones judiciales adoptadas en España respecto de los procedimientos de devolución inmediata habrían contribuido a generar esa percepción entre quienes intentaron cruzar la frontera.

Además, Marruecos informó que abrió investigaciones para determinar las responsabilidades por lo ocurrido y confirmó que ya inició actuaciones judiciales para esclarecer los hechos y establecer las consecuencias legales correspondientes.

Respecto del balance oficial, Rabat señaló que unas 40.000 personas se dirigieron hacia Ceuta y otras 1.135 intentaron ingresar por Melilla, aunque estas últimas ya fueron devueltas a territorio marroquí.

Las autoridades del país africano también indicaron que recuperaron 11 cuerpos de personas fallecidas durante los intentos de cruce y aseguraron que continúan las tareas de búsqueda e identificación de nuevas víctimas, mientras en Ceuta permanecen 88 cadáveres en la morgue instalada en el antiguo hospital militar.