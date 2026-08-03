Milei volvió a cargar contra Lula: "Es un ladrón y un corrupto"

El presidente Javier Milei volvió a cargar este fin de semana contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y reafirmó las críticas que había expresado durante su visita a San Pablo. En una entrevista televisiva, el mandatario argentino sostuvo que "Lula es un ladrón, es un corrupto" y aseguró que su liberación se produjo "por una falla en el procedimiento" judicial y no porque hubiera sido declarado inocente.

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei defendió sus declaraciones y afirmó que Lula "fue condenado, estuvo preso", por lo que consideró que sus calificativos se ajustan a los antecedentes judiciales del mandatario brasileño. "Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto", expresó.

El Presidente también justificó el tono de sus críticas al señalar que "es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar" y aseguró que sus dichos fueron espontáneos. Además, volvió a presentarse como un defensor de las ideas liberales frente a los gobiernos de izquierda de la región.

En ese marco, Milei cuestionó lo que consideró un trato desigual hacia sus declaraciones y sostuvo que otros dirigentes extranjeros lo han insultado sin recibir el mismo nivel de cuestionamientos. Mencionó, entre otros, a Lula da Silva, Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez, y afirmó: "Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades".

Respecto de la situación judicial del presidente brasileño, Milei insistió en que Lula recuperó la libertad debido a cuestiones procesales y no por un fallo que acreditara su inocencia. En ese sentido, hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de Brasil que anuló las condenas dictadas en el marco de la Operación Lava Jato por considerar que el tribunal que intervino originalmente no tenía competencia para juzgar la causa, lo que obligó a reiniciar el proceso en otra jurisdicción.

La controversia entre ambos mandatarios se intensificó luego de la participación de Milei en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y calificó a Lula de "ladrón", "corrupto", "presidiario" y "basura socialista". Esas declaraciones motivaron una fuerte reacción del gobierno brasileño, que convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su rechazo y calificó el episodio como "sin precedentes" en la relación bilateral.

En los últimos días, el propio Lula respondió a las críticas durante un acto del Partido de los Trabajadores (PT) y desafió a la oposición de cara a las próximas elecciones en Brasil. Pese al aumento de la tensión diplomática, desde el Gobierno argentino reiteraron que no existe intención de romper las relaciones entre ambos países.