Aumentaron los peajes de la autopista: el acceso ahora cuesta $1.500

Por Santotomealdía



Los peajes de la autopista Santa Fe-Rosario aumentaron un 33% y ya rige el nuevo cuadro tarifario en todas las estaciones de cobro. Para los automovilistas que utilizan los accesos a la autopista desde nuestra ciudad y Sauce Viejo, el peaje para vehículos particulares pasó a costar $1.500 con pago manual.

Con el nuevo esquema tarifario, los usuarios adheridos a TelePASE continúan accediendo a un 20% de descuento, por lo que el valor del peaje de acceso para automóviles quedó fijado en $1.200. El incremento impacta especialmente en quienes utilizan diariamente esta vía para viajar hacia la ciudad de Santa Fe por motivos laborales, educativos o personales.

El aumento comenzó a aplicarse el 1° de agosto y alcanza a todas las categorías de vehículos que circulan por la autopista provincial.

En el caso de los automóviles (categoría 1), el peaje de acceso pasó a costar $1.500 con pago manual y $1.200 para los usuarios de TelePASE. En los peajes troncales, en tanto, la tarifa quedó establecida en $4.000 con cobro manual y $3.200 mediante el sistema electrónico.

Para las restantes categorías también se actualizaron los valores. En los accesos, las categorías 2 y 3 pasaron a abonar $3.000 con pago manual y $2.400 con TelePASE; la categoría 4, $6.000 y $4.800; la categoría 5, $9.000 y $7.200; y la categoría 6, $11.000 y $8.800, respectivamente. En los peajes troncales, las tarifas quedaron fijadas en $8.000, $16.000, $24.000 y $28.000, según la categoría del vehículo.

Desde la concesionaria recordaron que el sistema TelePASE mantiene un 20% de descuento sobre la tarifa manual y permite agilizar el paso por las estaciones de peaje. Además, continúa vigente el beneficio TelePASE Santa Fe 50% para las categorías alcanzadas por ese régimen.