Cesó el alerta meteorológico: en algunos sectores de la ciudad cayeron más de 65 milímetros de agua

Las lluvias registradas durante la mañana de este sábado dejaron acumulados de más 65 milímetros en algunos sectores de Santo Tomé, según el relevamiento realizado por Protección Civil hasta las 10.30.

De acuerdo con la información oficial, la mayor cantidad de agua caída se registró en la zona sur de la ciudad, donde el acumulado alcanzó 65 milímetros a esa hora, cuando todavía se producían algunas leves precipitaciones.

En tanto, en la zona norte las mismas fueron menos intensas, con un registro de 44 milímetros en igual período.

Los datos corresponden al monitoreo efectuado por el área de Protección Civil y reflejan la diferencia en la intensidad de las lluvias según el sector de la ciudad.

De acuerdo a la información oficial, el alerta meteorológico que regía para Santo Tomé y la región ya fue dado de baja, debido a que las condiciones comenzaron a mejorar con el correr de la mañana.

Según el pronóstico, para el resto de este sábado todavía podrían registrarse lluvias aisladas, aunque la inestabilidad tendía a disiparse hacia la tarde. La temperatura máxima será de 21°C, con viento leve a moderado del sector sur.

Para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, con viento leve a moderado del noreste y posibilidad de bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En tanto, el lunes volverá a aumentar la nubosidad y no se descartan nuevas precipitaciones aisladas. La temperatura oscilará entre 15°C y 20°C, con viento leve a moderado del sur y probabilidad de nieblas durante la mañana.