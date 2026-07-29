Vendía cocaína y marihuana al menudeo: fue condenado a cuatro años de prisión

Por Santotomealdía



Un hombre de 32 años identificado como Carlos Miguel Ramos fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tener cocaína y marihuana con fines de comercialización al menudeo en nuestra ciudad. La sentencia fue dictada este martes por la jueza Susana Luna, en un juicio de procedimientos abreviados realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Apullán, quien acreditó que el condenado tenía en su poder estupefacientes destinados a la venta directa al por menor. Ramos permanece privado de su libertad desde el 13 de enero de este año, cuando fue detenido tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la intersección de Tomás Lubary y Córdoba.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante el procedimiento fueron secuestrados 14 gramos de cocaína, contenidos en un envoltorio de nylon negro, y 29 gramos de marihuana, distribuidos en otros dos envoltorios.

El fiscal Apullán explicó que diversos elementos permitieron establecer que la droga no estaba destinada al consumo personal, sino a su comercialización. En ese sentido, indicó que los estupefacientes estaban ocultos y fraccionados en bolsitas de nylon, además de hallarse una balanza digital de precisión con vestigios de cocaína y 186.300 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de baja denominación.

Asimismo, el funcionario del MPA señaló que el personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró un cuaderno con anotaciones de fechas y montos de dinero, además del Documento Nacional de Identidad de otro hombre, quien también está vinculado a la investigación y ya fue indagado por una actividad ilícita relacionada con la comercialización de estupefacientes.

Apullán también remarcó que antes de concretarse la detención de Ramos se llevaron adelante múltiples diligencias y tareas de investigación de campo, realizadas por personal de la PDI, que permitieron corroborar su participación en el delito por el que finalmente fue condenado.

En el marco del acuerdo abreviado, Carlos Miguel Ramos fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.