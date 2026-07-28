Lewandowski: "No se puede embargar a quienes sostienen el trabajo argentino"

El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó en el Congreso un Proyecto de Ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro. La iniciativa busca brindar un alivio inmediato a los sectores productivos que hoy enfrentan una profunda caída de la actividad económica, evitando cierres de empresas, preservando puestos de trabajo y permitiendo que continúen produciendo. Junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, escuchó las preocupaciones de las Cámaras Empresariales de Villa Constitución y expuso los alcances de su propuesta.

El proyecto establece la suspensión por un año de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares. Además, dispone el levantamiento automático de los embargos ya existentes sobre cuentas bancarias para los sujetos alcanzados por la ley, con el objetivo de devolver liquidez y capital de trabajo a quienes hoy ven paralizada su actividad por la inmovilización de sus recursos. "No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo", afirmó Lewandowski.

La iniciativa incorpora además un régimen excepcional de regularización de deudas con fuertes beneficios para las empresas de menor tamaño. Contempla la condonación total de multas e intereses para las microempresas, importantes reducciones para pequeñas y medianas empresas, amplios planes de financiación y elimina la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, para que quienes fueron más castigados por la crisis no queden afuera de la posibilidad de recuperarse.

"Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones. Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos", concluyó Lewandowski.